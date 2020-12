Barnier vidí posun v jednání s Londýnem, spory ale trvají

Brusel - Vyjednávání o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Británií se v posledních hodinách mírně pohnula směrem k dohodě, některé zásadní rozpory však stále nejsou vyřešeny. Diplomatům unijních zemí to podle informací ČTK dnes řekl hlavní vyjednávač EU Michel Barnier. Unie se podle něj bude do poslední chvíle snažit o dohodu, pouze její uzavření do konce tohoto týdne však zaručí její platnost od začátku ledna. Politici zemí EU stále doufají, že Londýn v klíčových bodech ustoupí, neboť divoký rozchod podle nich více zasáhne Británii.

Sedmadvacítka unijních zemí vyjednává s Británií dohodu od chvíle, kdy bývalý členský stát koncem letošního ledna evropský blok po 47 letech opustil. V neděli vypršel již několikátý termín, do kterého chtěly mít obě strany o osudu rozhovorů jasno, vyjednávání však kvůli sporům v několika zbývajících tématech pokračuje. Přechodné období, po jehož skončení bez dohody zatíží vzájemný obchod cla a kvóty, již potrvá pouhých 17 dní.

"Pokud má dohoda mezi EU a Británií fungovat od 1. ledna 2021, příštích pár dní bude důležitých," napsal dnes na twitteru Barnier. Krátce předtím velvyslancům unijních zemí bez podrobností řekl, že britská strana přistoupila na požadavek Bruselu v otázce pravidel hospodářské soutěže. Zásadním sporným bodem však stále zůstávají práva na rybolov v britských vodách, kde odmítají ústupky obě strany.

Barnier přitom podle zdroje ČTK diplomatům nastínil tři scénáře, podle nichž se může jednání vyvíjet. Pokud by se dohodu podařilo uzavřít tento týden, mohl by ji na mimořádném zasedání teoreticky ještě do konce roku schválit Evropský parlament a zaručit tím její platnost od začátku ledna. Druhou možností je, že se vyjednávači ani tento týden nedohodnou a rozhovory se protáhnou do Vánoc nebo za ně. V takovém případě by již EP dohodu schválit nestihl. Zatímco podle Barniera by v lednu hrozilo přinejmenším krátké období bez platné dohody, některé členské státy už daly najevo, že při tomto scénáři budou usilovat o takzvané předběžné provádění dohody. To by znamenalo, že úmluva vstoupí v platnost a europoslanci ji schválí dodatečně. Řada z nich ovšem již předem tuto možnost odmítá s tím, že jim Evropská komise přislíbila, že je při schvalování dohody neobejde. Posledním scénářem je varianta, že se obě strany nedohodnou ani do konce roku a v lednu dojde k neřízenému rozchodu. I v tom případě ale mohou podle Barniera jednání pokračovat.

Evropští politici dnes dávají najevo, že dohoda pro ně stále není ztracena a že očekávají ústupky z britské strany. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire se domnívá, že na odchodu z EU bude nejvíc tratit Británie. "Poraženými brexitu budou Britové... brexit, abych se vyjádřil slovy zesnulého Johna le Carrého, je politickou, ekonomickou a historickou pošetilostí," řekl Le Maire stanici France Info s odkazem na spisovatele, který zemřel tento víkend.

Irský premiér Micheál Martin doufá, že vyjednavači obou stran ještě v následujících dnech dospějí k dohodě. Je si ale vědom toho, že Londýn i Brusel musí překonat několik klíčových bodů. "Mám naději, ale nerad bych podcenil značné výzvy, které pro britskou a unijní stranu představují rovná pravidla hospodářské soutěže a problematika rybolovu. Jsou to značně složitá témata," uvedl Martin ve vysílání stanice RTE. "Je pravda, že opravdu nejzazším termínem je Silvestr, ale myslím si, že obě strany se snaží dospět k závěru jednání v několika následujících dnech," dodal.