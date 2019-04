Dublin - Pokud Británie odejde z Evropské unie bez dohody, Brusel nebude jednat s Londýnem o obchodním vztazích, dokud nebudou vyřešeny otázky hranice mezi Irskem a Severním Irskem, práv občanů a finančního vyrovnání. Na dnešní tiskové konferenci s irským premiérem Leem Varadkarem to prohlásil hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier. Dodal, že unie doufá v úspěch rozhovorů britské konzervativní premiérky Theresy Mayové s opozičními labouristy o řešení brexitového patu.

"Všichni věříme, že tyto rozhovory skončí pozitivním výsledkem. Již jsem to řekl mnohokrát, můžeme být více, mnohem více ctižádostiví, pokud jde o budoucí vztahy se Spojeným královstvím," řekl Barnier. "Politická deklarace umožňuje široké možnosti včetně celní unie. A my jsme připraveni ji ještě více vyjasnit, pokud to pomůže. A to můžeme udělat extrémně rychle," dodal.

Varadkar novinářům sdělil, že Irsko je otevřené odkladu brexitu, neboť si přeje hladkou rozluku. Dodal, že země se vzhledem k nejistotě na možnost britského odchodu bez dohody připravuje.

Mayová jedná s lídrem labouristů Jeremym Corbynem o tom, jak brexitový pat vyřešit poté, co parlament její návrh dohody o odluce s unií třikrát zamítnul. Předsedkyně vlády sice vyloučila, že by se jednání mohla vést o této rozvodové dohodě, připustila ale úpravu doprovodné politické deklarace o budoucích vztazích Británie s EU po brexitu.

Pokud britské politické rozhovory povedou k souhlasu s celní unií, bude s tím EU podle Barniera spokojená. Dodal ale, že EU stojí plně za Irskem a že v případě neřízeného brexitu nebude EU bez vyřešení režimu na irské hranici a otázky práv občanů s Londýnem o budoucích obchodních vztazích vůbec jednat.

Podle listu The Guardian tak Barnier nyní zcela jasně řekl, že Británie v případě odchodu bez dohody nakonec stejně bude muset nějaké rozvodové ujednání s EU uzavřít, aby se sporné otázky vyřešily. Někteří zastánci britského odchodu z EU si nicméně myslí, že pro Londýn by bylo přijatelné s EU trvale obchodovat na základě ujednání Světové obchodní organizace (WTO).