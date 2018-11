Brusel - Spořádaný odchod Británie z Evropské unie na základě návrhu smlouvy o vystoupení schváleného britskou vládou bude podle šéfa unijního vyjednávacího týmu Michela Barniera základem pro vznik ambiciózního a strategického partnerství mezi EU27 a Británií stojící mimo evropský blok. Barnier to řekl novinářům, když dnes zástupce vlád 27 států unie seznámil s posledním vývojem rozhovorů o brexitu. Pro Českou republiku je důležité, aby po roce 2020 nebyl narušen vzájemný obchod s Británií. Novinářům to dnes řekl český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař

Země unie podporují text smlouvy, na které se na pracovní úrovni shodli před týdnem vyjednavači obou stran. Politicky by ji měli v neděli na summitu schválit šéfové států a vlád EU27. Podle rakouského ministra pro EU Gernota Blümela je skoro šestisetstránkový dokument "spravedlivý kompromis". Barnier doplnil, že podpora ze strany 27 států ho těší.

S navrženým textem takzvané rozvodové dohody už minulou středu souhlasila britská vláda. Premiérku Theresu Mayovou ale nyní čeká zásadní zkouška, když bude muset dokument prosadit ve skeptickém britském parlamentu.

Text samotné smlouvy o vystoupení je v zásadě hotový. Dojednat zbývá především otázku, do kdy bude možné v případě potřeby prodloužit přechodné období, nyní domluvené do konce roku 2020.

Barnier a Evropská komise podle diplomatů navrhují konec roku 2022, termín je údajně pro většinu členských zemí přijatelný. Na prodloužení, které bylo do dohody zapracováno v očekávání složitých jednání především o dlouhodobém řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, by se musely shodnout obě strany.

Český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař po schůzce doplnil, že součástí diskusí také je, jak a jaké finanční závazky by z prodloužení přechodného období plynuly pro Londýn. Nynější konec přechodného období je svázán s koncem stávajícího víceletého finančního rámce, v němž se Británie ve smlouvě o vystoupení z EU zavázala splnit všechny své závazky.

"Nebude (Británie) součástí nového víceletého finančního rámce, ale jakýmsi ad hoc způsobem by například mohla přispívat," vysvětlil Chmelař.

Podle něj se dnes také státy shodly na tom, že dojednaný text dohody by se už neměl v zásadních věcech otevírat. Případné technické požadavky zemí by se podle něj měly řešit například prohlášením na okraj nedělní Evropské rady. "Myslím, že je lze překonat deklarací k už přijatým vodítkům k nastavení budoucích vztahů," poznamenal.

Zatímco text samotné dohody je až na drobnosti již hotový, práce nyní intenzivně pokračují na související politické deklaraci obou stran o budoucnosti vzájemných vztahů.

Barnier dnes vyzval všechny strany rozhovorů, aby v nynější klíčové fázi "zachovaly klid".

Základem diskuse o deklaraci, která hledí do budoucnosti je soupis oblastí z minulého týdne. Barnier upozornil, že cílem bude, aby Británie mohla jako země mimo EU opět získat zpět kontrolu nad svými zákony. Připravovaná deklarace podle něj "otevře dveře jednáním o ambiciózním hospodářském a strategickém partnerství v budoucnosti".

Unijní vyjednavač předpokládá, že po konci přechodného období bude mít EU27 i Británie plnou kontrolu nad svými vlastními zákony a tvorbou pravidel. "Je to z naší strany zásadní pro integritu jednotného trhu. Je to zásadní pro Spojené království," uvedl Barnier a připomněl, že jedním z cílů zastánců brexitu v Británii bylo "převzít zpět kontrolu".

Chmelař: Pro ČR je důležité, aby brexit nenarušil náš obchod

Pro Českou republiku je v souvislosti s přípravou dohody o brexitu a související politické deklarace o budoucích vztazích důležité, aby po roce 2020 nebyl narušen vzájemný obchod s Británií. Novinářům to dnes řekl český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař před mimořádným jednání Rady pro všeobecné záležitosti, která se v Bruselu zabývá přípravou nedělního mimořádného unijního summitu k brexitu.

Unijní vyjednavač Michel Barnier už minulou středu zveřejnil s britskou stranou předjednaný text dohody o britském odchodu. Učinil tak poté, co se skoro šestisestránkovým dokumentem po zdlouhavé diskusi souhlasila britská vláda. Premiérku Theresu Mayovou ale ještě čeká hlavní zkouška, kterou bude hlasování zatím skeptického britského parlamentu.

Na unijní straně musí text potvrdit na politické úrovni nejprve šéfové států a vlád ostatních 27 zemí EU, což by se mělo stát právě na summitu v neděli. Následně je potřeba potvrzení v europarlamentu a nakonec většinový souhlas členských zemí.

Text dohody ale ještě není zcela dokončen. Podle dostupných informací zbývá například místo popisu "20XX" dopsat konkrétní rok, do kterého by mohlo být v případě potřeby jednou prodlouženo přechodné období nyní plánované do konce roku 2020. Podle diplomatů Barnier navrhuje rok 2022, rozhodnuto ale není. Některé země mají navíc další připomínky.

Doufáme, že nebude třeba text znovu otevírat a že dnes bude přijatelný pro EU27," poznamenal Chmelař. Text dohody v národních jazycích dostaly členské státy unie k dispozici v neděli.

Větší debata se ale nyní na půdě EU27 odehrává okolo politické deklarace, právně nezávazného textu popisujícího, jak by si obě strany přály, aby jejich vztahy vypadaly po konci přechodného období.

Dokument, který v mnoha ohledech doplňuje onu "rozvodovou smlouvu", bude spolu s ní základem pro práci na konkrétních dohodách v řadě oblastí - od obchodu přes obranu a bezpečnost po spolupráci třeba ve vědě či školství.

Na stole mají diplomaté a vlády od minulého týdne asi šest stránek s přehledem toho, co by deklarace měla obsahovat. Nyní ji na tomto základě vyjednavači obou stran domlouvají, hotovo by chtěli mít ve čtvrtek.

"Chceme co nejtěsnější možný vztah, při zachování práv a závazků britské strany. Pro ČR specificky je v této souvislosti důležité, aby po roce 2020 nebyly narušeny naše vzájemné obchodní vztahy," upozornil český státní tajemník pro EU. Chmelař uvedl, že některé členské státy mají k návrhu textu své individuální požadavky, například související s rybolovem či britskými možnostmi podílet se na evropských obranných projektech a podobně. ČR podle svého zástupce žádné vlastní specifické požadavky v této chvíli nemá.

"Nezapomínejme, že to není právně závazný text, ale jsme odhodláni plnit ho na politické úrovni," připomněl Chmelař. Novinářům řekl, že podle jeho názoru se politická situace v Británii uklidní a EU27 bude mít za kanálem La Manche jako partnera vládu s většinovou podporou v parlamentu. "Nemyslím, že je něco, co by nás dnes vedlo ke zrušení (nedělního) summitu," dodal.