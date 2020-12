Barnier: Na dohodu zbývají jen hodiny, stále je nejistá

Brusel - Na vyjednání dohody Evropské unie s Británií zbývají poslední hodiny, její osud je však stále nejistý. Poslancům Evropského parlamentu to dnes řekl hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier, podle něhož se oběma stranám dosud nepodařilo překonat poslední zbývající rozpory. Europoslanci přitom požadují, aby úmluva o budoucích obchodních a dalších vztazích byla na světě nejpozději do neděle, jinak ji do konce roku nehodlají schválit.

"Nadešla chvíle pravdy. Zbývá nám velmi málo času, na vyjednávání máme k dispozici již jen hodiny, pokud chceme, aby dohoda vstoupila v platnost 1. ledna," prohlásil dnes Barnier na plénu EP.

Úspěšnému dokončení rozhovorů, které obě strany vedou od lednového britského odchodu z evropského bloku, stále brání zejména spory okolo rybolovu a pravidel hospodářské soutěže. Do konce přechodného období pro vyjednání a schválení dohody přitom zbývají necelé dva týdny.

Europoslanci, jejichž souhlas je pro uplatnění dohody nutný, si přitom ve čtvrtečním prohlášení lídrů parlamentních skupin vymínili, že dohoda musí být hotova do neděle. Pouze v tom případě jsou ochotni svolat na konci roku mimořádnou schůzi a úmluvu schválit.

Diplomaté některých unijních zemí přitom již zmínili možnost, že by dohoda mohla začít platit v rámci takzvaného předběžného provádění i bez souhlasu parlamentu, který by ji mohl schválit až dodatečně v lednu. Tato možnost se však řadě poslanců nelíbí, neboť jim podle nich výrazně ztěžuje případné odmítnutí smlouvy.

Pokud se sedmadvacítka evropských zemí do konce roku nedomluví s Británií na uspořádání budoucích obchodních vztahů, zkomplikují od ledna obchod přes Lamanšský průliv cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro hospodářství stižené koronavirovou krizí.