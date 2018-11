Brusel - Ministry a zástupce členských vlád 27 zemí Evropské unie seznamuje dnes dopoledne v Bruselu hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier se stavem rozhovorů s Londýnem o britském odchodu z EU. Obě strany přitom dál intenzivně pracují na finální podobě "rozvodové dohody". Jak dnes při příchodu připomněla například francouzská ministryně pro evropské otázky Nathalie Loiseauová, na domluvu už nezbývá mnoho času.

"Pečlivě si poslechneme, co nám Michel Barnier řekne, plánoval s britskou stranou diskuse v nynějších dnech výrazně zintenzivnit," podotkla Loiseauová. Evropská sedmadvacítka včetně Francie podle ní stále preferuje uzavření dohody a spořádané britské vystoupení z EU.

Pracuje ale také na přípravách takzvaného tvrdého brexitu, kdy by Británie EU 29. března 2019 opustila okamžitě a bez dohody, se všemi jeho dopady na vzájemný obchod a další spolupráci. "A i když budeme mít dohodu, tak nyní nevíme, zda ji europarlament či britský parlament ratifikují," připomněla. Paříž tak například pracuje na svých vlastních opatřeních směřujících k zajištění hladké dopravy mezi Británií a kontinentem. "Bude to dočasné opatření, ale je třeba to připravit," podotkla.

Britský zástupce Martin Callanan novinářům řekl, že obě strany na dohodě tvrdě pracují. "Je řada důležitých otázek, které zůstávají. Nesmíme to uspěchat. Je to dohoda, která bude významná pro řadu dalších let. Musíme zajistit, že bude kvalitní," podotkl.

Souběžně s dohodou o vystoupení nyní obě strany dojednávají také politickou deklaraci definující budoucí podobu vzájemných vztahů. Oba texty jsou do značné míry provázané, evropská strana například chce už v "rozvodové smlouvě" vyřešit otázky týkající se rybolovu. Otevřené jsou také další věci a vyřešena zatím stále není klíčová otázka pojistky zajišťující neexistenci celní hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař ČTK a Českému rozhlasu řekl, že doufá v dobré zprávy pro Británii a EU. "Doufáme, že může být pokrok už tento měsíc, abychom mohli i svolat jednání lídrů. Ale nečekáme, že by se to vyřešilo dneska," uvedl.

Pokud by v příštích několika dnech intenzivní jednání vedla k uzavření textu dohody, mohla by o ní už v úterý diskutovat britská vláda a její text by mohly v týdnu dostat i ostatní hlavní města unie. Summit, který by za sedmadvacítku text potvrdil, by se tak mohl konat ještě tento měsíc, před tím, než mnozí ze šéfů států a vlád odcestují na jednání G20 do Argentiny. Už v září bylo rozhodnuto, že podobný mimořádný summit bude svolán, pokud v jednáních nastane "dostatečný pokrok".