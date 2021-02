Barmská armáda provedla převrat, který odsoudila většina světa

Ilustrační foto - Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij u Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu na snímku z 11. prosince 2019.

Ilustrační foto - Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij u Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu na snímku z 11. prosince 2019. ČTK/AP/Peter Dejong

Neipyijto - Barmská armáda provedla vojenský převrat, zadržela šéfku vlády Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Win Myina a některé další politiky a vyhlásila v zemi na rok výjimečný stav. Do čela státu se postavil vrchní velitel armády Min Aun Hlain. Vývoj v Barmě odsoudila většina světa včetně USA a Evropské unie včetně Česka. Su Ťij vyzvala obyvatele, aby převrat nepřijali a aby proti němu protestovali. Situací v Barmě by se v úterý měla zabývat Rada bezpečnosti OSN.

Armáda své kroky zdůvodnila údajnými podvody při loňských listopadových volbách, v nichž podle oficiálních výsledků vyhrála vládní Národní liga pro demokracii (NLD) nositelky Nobelovy ceny za mír Su Ťij. Dnes se mělo konat ustavující zasedání nového parlamentu. Už minulý týden se objevily spekulace, že armáda chystá převzetí moci; ta to ještě v sobotu popřela.

Ve volbách získala většinu v parlamentu stejně jako v roce 2015 NLD. Hlavním soupeřem jí opět byla Strana svazové soudržnosti a rozvoje, kterou založili bývalí vojáci a představitelé vojenské junty, jež vládla Barmě pět desítek let. Podle armády hlasování provázely rozsáhlé podvody, a vojáci proto žádali revizi výsledků. Volební komise ale pochybení odmítla.

Tisková agentura Kjódó napsala, že Su Ťij je v domácím vězení v hlavním městě Neipyijtu. Armáda podle mluvčího slíbila "svobodné a čestné pluralitní všeobecné volby", po nichž moc předá vítězné straně. O časovém rámci takových voleb se ale nezmínila.

Junta už provedla čistky ve vládě. Uvolnila 24 ministrů a náměstků a na jejich místa jmenovala 11 nástupců. Změny se týkají ministerstev vnitra, obrany, zahraničí, financí, zdravotnictví a informací.

Řada zemí, včetně USA, a také generální tajemník OSN nebo organizace na ochranu lidských práv Amnesty International dali najevo znepokojení nad zprávami o převratu v Barmě a vyzvali armádu k propuštění Su Ťij i dalších politiků.

Odsouzení převratu a výzva k okamžitému osvobození všech zadržených zazněly mimo jiné od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Propuštění Su Ťij i dalších civilních představitelů požaduje také britský premiér Boris Johnson. K respektování volebních výsledků v Barmě vyzvali i předseda Evropské rady Charles Michel či francouzská vláda.

Česko odsuzuje vojenský převrat v Barmě, uvedlo na twitteru ministerstvo zahraničí. Zároveň vyjádřilo podporu legitimnímu vedení země a vyzvalo k okamžitému propuštění zadržených a k respektování výsledků listopadových parlamentních voleb.

NLD dnes zveřejnila prohlášení, v němž Su Ťij vyzývá obyvatele k protestům proti vojenskému převratu. Předseda NLD Win Chtein sdělil, že tento apel Su Ťij připravila předem pro případ, že by v zemi došlo k převratu, o němž se v Barmě v poslední době spekulovalo. "Kroky armády jsou činy s cílem uvrhnout zemi zpět do diktatury," uvádí se v prohlášení. "Vyzývám obyvatele, aby to nepřijali, aby reagovali a bezvýhradně protestovali proti převratu provedenému armádou."

Su Ťij si získala mezinárodní respekt bojem za demokracii ve své zemi, kvůli němuž ji vojenská junta dlouhé roky držela v domácím vězení. Za tento boj získala řadu ocenění včetně Nobelovy ceny za mír (1991), na kterou ji navrhl prezident Václav Havel.

Loni ale například vedení Evropského parlamentu Su Ťij formálně vyloučilo z komunity nositelů Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou získala v roce 1990. Podle europarlamentu dostatečně nebránila násilnému útlaku Rohingů, což je muslimské etnikum, které převážně buddhistická Barma označuje za nelegální přistěhovalce z Bangladéše, jimž upírá občanství a základní lidská práva.