Barma musí přijmout opatření na ochranu Rohingů, rozhodl soud OSN

Ilustrační foto - Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij u Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu na snímku z 11. prosince 2019. ČTK/AP/Peter Dejong

Haag (Nizozemsko) - Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu dnes nařídil Barmě, aby přijala veškerá opatření k ochraně etnika Rohingů a udělala vše proto, aby zabránila jejich genocidě. Zda se Barma vyvražďování již dopustila, soud teprve rozhodne, píše agentura Reuters. Barma má také uchovat veškeré důkazy a záznamy, které soud může využít při dalších líčeních.

Barmu v listopadu u soudu OSN zažalovala převážně muslimská Gambie. Tato západoafrická země tvrdí, že Barma chtěla muslimské obyvatelstvo Rohingů cíleně vyhladit a dopustila se tak zločinu genocidy.

Dnešní rozsudek se týkal pouze požadavku Gambie na zavedení předběžných opatření. Konečný verdikt však soudu může trvat i několik let, poznamenává Reuters.

Pro ochranná opatření se jednohlasně vyslovilo všech 17 soudců. Mezinárodní soudní dvůr je nejvyšším soudem OSN, jeho rozhodnutí jsou pro státy závazná a nelze se proti nim odvolat. Svoje verdikty však nemá jak vynucovat a v minulosti je některé země přehlížely nebo se jimi neřídily úplně.

Barmská vůdkyně Aun Schan Su Ťij dnes uvedla, že na Rohinzích byly spáchány "válečné zločiny", odmítla ale, že by se jednalo o genocidu. Uprchlíci podle ní rozsah násilí přehánějí. Mezinárodní soudnictví podle vůdkyně není připravené na to, aby se vypořádalo se zavádějícími informacemi, které pak vedou k obviňování celých národů a vlád. "Lidskoprávní organizace Barmu odsoudily na základě neprokázaných výpovědí, které nejsou podložené vyšetřováním," píše Su Ťij v článku zveřejněném v listu Financial Times.

Su Ťij také znovu zopakovala, že země může případné pachatele odsoudit sama.

Za rozhodnutím soudu zabývat se situací v Barmě se naopak postavilo přes 100 barmských občanských skupin. "Jasně chápeme, že kauza (Mezinárodního soudního dvora) proti Barmě se týká těch, kteří zneužili politickou a vojenskou sílu, nikoliv obyvatel Barmy," uvedly organizace ve společném prohlášení.