Barikáda u vstupů na Pražský hrad by podle Rakušana měla zmizet

Praha - Výsledky vyhodnocení bezpečnostních opatření u vstupů na Pražský hrad by měly být hotovy letos v dubnu. Poté se rozhodne, v jaké formě budou pokračovat. Ta barikáda hned na vstupu, ta by měla prostě zmizet, řekl v České televizi ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ministr připustil, že by bezpečnostní rámy mohly být případně pouze na vybraných místech a prostor Hradu by byl monitorován.

Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad tehdy opatření hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. "K tomu prověření opatření celou bezpečnostní komunitou, službami, policií, právě teď dochází. Výsledky by měly být v dubnu. S panem prezidentem jsme si hned na naší první schůzce řekli, že chápeme, že ten prostor nějak musí být kontrolován, ale musí to vypadat úplně jinak než teď," řekl dnes v rozhovoru České televizi Rakušan.

V jaké formě bude Hrad v budoucnu hlídán, bude podle něho záležet na výsledcích prověřování a vzájemné dohodě. Rakušan řekl, že bezpečnostní rámy by mohly zůstat pouze na vybraných místech uvnitř areálu. "Je možné, že ty rámy někde mohou v nějaké formě zůstat. Mohou být namátkové kontroly, nějaký bližší monitoring prostranství a podobně," řekl.

Zároveň upozornil na to, že současné kontroly, kvůli kterým vznikají u vstupů na Pražský hrad dlouhé fronty, naopak představují velké bezpečnostní riziko. Lidé, kteří v nich stojí, by se totiž mohli stát terčem útoku. "Pojďme se bavit, jak tomuto zamezit," řekl. Úkolem je prý nastavit opatření, která budou fungovat, ale nebudou tak masivní a nepříjemná pro návštěvníky, dodal Rakušan.

O zrušení kontrol se začalo mluvit před něco více než jedním rokem. Tehdy byly bezpečnostní složky podle ministra změnám nakloněny. Situace se však změnila v momentě, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu a rozpoutalo válku.

Kontroly u vstupů byly zavedeny v létě 2016. Vyvolaly kritiku, protože především zpočátku se před Hradem tvořily dlouhé fronty. Lidé museli projít bezpečnostními rámy a policisté jim kontrolovali i zavazadla.