Barcelonu čeká velká manifestace za svobodu pro místní politiky

Barcelona - Dvě velké separatistické organizace svolaly na dnešní odpoledne do centra Barcelony manifestaci za propuštění devíti katalánských politiků z vězení. Podobné akce v tomto regionu na severovýchodě Španělska vypukly 14. října poté, co španělský nejvyšší soud vynesl nad regionálními politiky tresty vězení od devíti do 13 let za uspořádání neústavního referenda o nezávislosti v roce 2017.

Manifestaci svolaly na 17:00 SELČ organizace Ómnium a Katalánské národní shromáždění (ANC), jejichž lídři dostali před dvěma týdny devítileté tresty a ve vězení jsou už dva roky. Do Barcelony mají dorazit demonstranti z různých koutů Katalánska, odkud pořadatelé vypravují desítky autobusů. Kvůli demonstraci bude od 16:00 uzavřena bazilika Sagrada Familia, protože akce se koná nedaleko této památky.

Sagrada Familia byla uzavřena i minulý týden v pátek, když se v jejím okolí shromáždily stovky demonstrantů. Téhož dnes se v Barceloně konala největší manifestace těchto dvou týdnů, podle policie se jí účastnilo přes půl milionu lidí; do Barcelony ten den dorazily pochody, které vyšly dva dny předtím z několika měst regionu.

K dnešní demonstraci se připojí i některé odbory, studenti či herci. Deník El Nacional zdůraznil, že k organizátorům nepatří hnutí Demokratické cunami. To ale avizovalo svým příznivcům, ať jsou připraveni na pokyny, které budou dnes dostávat prostřednictvím mobilní aplikace. Toto hnutí vyvolalo 14. října v Barceloně masový protest, při kterém demonstranti způsobili dopravní zácpy u mezinárodního letiště a ochromili jeho provoz.

Demonstrace se od vynesení verdiktu španělského soudu konají každý den v různých městech Katalánska. Větší byly protesty v prvním týdnu, kdy se v noci v Barceloně, Gironě či Tarragoně zvrhávaly v násilnosti radikálů, kteří zapalovali kontejnery i auta a házeli dlažební kostky na policisty. Zraněno bylo na 600 lidí.

Manifestace se očekávají v Katalánsku i v dalších dnech. Například hnutí Demokratické cunami v pátek oznámilo čtyři termíny kolem španělských parlamentních voleb, jež se konají 10. listopadu, a v den tradičně ostře sledovaného zápasu španělské fotbalové ligy mezi Barcelonou a Realem Madrid. Ten se koná 18. prosince, na kdy byl odložen z dneška, právě kvůli demonstraci. Klub FC Barcelona uvěznění katalánských politiků kritizuje s tím, že takový problém se má řešit politickým dialogem.

Demonstrace organizují v těchto dnech i odpůrci katalánských separatistů, jedna z nich je svolána do Barcelony na nedělní poledne.