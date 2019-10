Barcelonou pochodovaly desetitisíce zastánců jednotného Španělska

Barcelona - V Barceloně dnes protestovaly desetitisíce lidí proti katalánskému separatismu. Podle organizátorů se pochodu zúčastnilo 400.000 lidí, policie však hovoří o 80.000 účastnících. Zastánci jednotného Španělska mávali národními i katalánskými vlajkami a vyzývali k ukončení nejhlubší politické krize, která region v posledních desetiletích zasáhla, informovala agentura AP.

"My jsme také Katalánci, zastavte toto šílenství!" stálo na jednom z transparentů. "Cítíme nutnost volat, že Katalánsko je součástí Španělska," citovala agentura AP 52letého řidiče kamionu, který se dnešního pochodu účastnil. "Snaží se, aby to vypadalo, že Katalánsko není Španělsko, ale to není pravda. Ani v minulosti, ani v současnosti, ani v plánech, které máme pro budoucnost," dodal.

Podle španělských médií si někteří z protestujících podávali ruce s přítomnými policisty a děkovali jim. Při střetech demonstrantů s bezpečnostními složkami při akcích katalánských separatistů v posledních týdnech utrpělo zranění na 500 lidí. Téměř polovina z nich byli policisté.

V Katalánsku vypukly nepokoje v polovině října, kdy španělský nejvyšší soud uložil vysoké tresty vězení katalánským politikům za uspořádání neústavního referenda o nezávislosti regionu z roku 2017.

V sobotu ve městě pochodovaly podle policie statisíce lidí, kteří požadovali především propuštění odsouzených vůdců separatistického hnutí a volali také po druhém referendu.

Zatímco zastánci samostatnosti Katalánska v minulých letech pořádali obrovské manifestace, odpůrci autonomie se většinou příliš neprojevovali. Naposledy uspořádali mohutný pochod před dvěma lety v době kolem výročí referenda o osamostatnění.

Průzkumy a volební výsledky z minulých let ukazují, že obyvatelé Katalánska jsou v otázce nezávislosti rozděleni na zhruba stejně velké tábory. Zastánci státní jednoty tvrdí, že otázka autonomie zcela ovládla regionální politiku a že rozděluje přátele i rodiny.

Všechny hlavní španělské strany, včetně vládních socialistů, opakovaně osamostatnění regionu odmítají. Budoucnost Katalánska je jednou z ústředních otázek nadcházejících předčasných parlamentních voleb plánovaných na 10. listopadu.