Barcelona rozehraje osmifinále LM v Neapoli, Chelsea hostí Bayern

Londýn/Neapol - Fotbalisté Barcelony v úterý rozehrají osmifinále Ligy mistrů na stadionu Neapole, která se zvedla pod novým trenérem Gennarem Gattusem. Chelsea přivítá Bayern Mnichov v repríze finále elitní soutěže z roku 2012. Obě úterní utkání mají výkop ve 21:00.

Barcelona v sobotní ligové generálce doma deklasovala Eibar 5:0 a vrátila se do čela tabulky. Čtyři branky vstřelil útočník Lionel Messi, který tak stylově ukončil čtyřzápasové čekání na gól. Argentinský kapitán však od týmu očekává mnohem víc.

"Je pravda, že v Lize mistrů se musíme dál zlepšovat, a to hodně. Myslím, že s tím, co teď hrajeme, by to na celkové vítězství nestačilo," řekl Messi listu El Mundo Deportivo. "Když vidím, jak se v posledních letech Liga mistrů vyhrává, tak myslím, že máme stejnou šanci jako ostatní týmy," oponoval barcelonský trenér Quique Setién, jehož svěřence v neděli čeká ve španělské lize prestižní El Clásico na hřišti Realu Madrid.

Neapol se oklepala z nepovedeného začátku Gattusova angažmá, vyhrála šest z posledních sedmi soutěžních zápasů a v italské lize poskočila na šesté místo. "Víme, že to proti Barceloně bude těžké, ale já a hráči bereme jako čest možnost čelit týmu, který je silnější než my a posledních deset patnáct let patří k nejlepším na světě. Nesmíme se bát," uvedl Gattuso.

V Itálii bylo kvůli šíření koronaviru na severu země zrušeno několik víkendových ligových utkání, ale úterní zápas v Neapoli by neměl být ohrožen. Podle médií však bude barcelonský tým po příletu testován na příznaky nemoci.

Chelsea před osmi lety v Mnichově porazila Bayern po penaltovém rozstřelu a slavila první a zatím i poslední triumf v Lize mistrů. Jako kapitán tehdy "Blues" vedl současný trenér Frank Lampard.

"V Mnichově to byl výjimečný večer a rádi na něj vzpomínáme. Bylo to pro nás tehdy životní utkání. Ale tohle je úplně nový dvojzápas. Bude to těžké, hodně nás to prověří. Jsme na tu výzvu připraveni," řekl Lampard.

Čtvrtý celek anglické ligy čeká velký test, protože Bayern jako jediný tým v aktuálním ročníku Ligy mistrů na podzim vyhrál všech šest zápasů ve skupině. Bundesligový lídr zvítězil v deseti z posledních 11 duelů.

Bayern se chce poučit z minulého roku, kdy v osmifinále vypadl s jiným anglickým celkem Liverpoolem po venkovní remíze 0:0 a domácí prohře 1:3. "Chelsea je zajímavý tým. Dobrý výsledek bude, když tam dáme gól. Loni to byl s Liverpoolem problém. Naším cílem je postup do čtvrtfinále. Trenér s nějakou taktikou přijde, jsme dobře připraveni a víme, co očekávat," uvedl šéf bavorského klubu Karl-Heinz Rummenigge.

Zajímavosti před úterními zápasy osmifinále Ligy mistrů: -------- Chelsea FC - Bayern Mnichov Výkop: úterý 25. února, 21:00. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). Bilance: 4 1-2-1 9:8. Zajímavosti: - soupeři se naposledy v LM utkali v mnichovském finále v roce 2012, kdy Chelsea vyhrála na penalty, o rok později v Superpoháru UEFA v Praze po penaltovém rozstřelu zase triumfoval Bayern - úřadující vítěz Evropské ligy Chelsea doma prohrála jediný z posledních 14 pohárových zápasů - Chelsea doma nikdy neprohrála s německým soupeřem, z 9 utkání 6x zvítězila a 3x remizovala - Bayern jako jediný tým v tomto ročníku LM na podzim vyhrál všech 6 zápasů ve skupině - Bayern venku v pohárech drží sérii 12 duelů bez porážky (z toho 9 výher) - Chelsea v této sezoně udržela ve 38 soutěžních zápasech jen 7x čisté konto - Bayern neprohrál v posledních 11 soutěžních duelech (z toho 10 výher) - Bayern v roce 2020 v 6 ze 7 soutěžních zápasů vstřelil 3 a více gólů - Lewandowski dal v této sezoně za Bayern 38 gólů ve 32 soutěžních utkáních - v karetním ohrožení jsou hráči Chelsea Azpilicueta, Jorginho a Zouma SSC Neapol - FC Barcelona Výkop: úterý 25. února, 21:00. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Dankert (video, všichni Něm.). Bilance: -. Zajímavosti: - Neapol se potká s Barcelonou poprvé, se španělskými soupeři doma v pohárech prohrála jediný z 7 dosavadních zápasů - Neapol i Barcelona v tomto ročníku LM ještě neprohrály - Neapol zvítězila jen v 7 z posledních 20 utkání v LM - Barcelona postoupila do čtvrtfinále LM 12x za sebou - Barcelona prohrála jen 2 z posledních 29 utkání LM - Barcelona ve vyřazovací fázi LM venku vyhrála jediný z posledních 8 zápasů - Neapol vyhrála 6 z posledních 7 soutěžních utkání - Barcelona zvítězila v 5 z posledních 6 soutěžních zápasů - Messi (Barcelona) dal 4 góly při sobotní ligové výhře 5:0 nad Eibarem - v karetním ohrožení jsou domácí Koulibaly s Llorentem a barcelonská dvojice Busquets, Semedo