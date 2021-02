Barcelona rozehraje osmifinále LM s PSG, Liverpool čeká Lipsko

Praha - Úvodními dvěma osmifinálovými zápasy odstartuje v úterý vyřazovací část fotbalové Ligy mistrů. Barcelona doma vyzve loňského finalistu Paris St. Germain. Semifinalista uplynulého ročníku Lipsko se utká s trápícím se Liverpoolem. Kvůli cestovním restrikcím mezi Německem a Velkou Británií způsobenými pandemií koronaviru se utkání odehraje na neutrální půdě v Budapešti.

Barcelona se s PSG ve vyřazovací fázi soutěže dosud utkala čtyřikrát a ve třech případech postoupila. Naposledy se týmy střetly v osmifinále v roce 2017. Katalánci první zápas ve francouzské metropoli prohráli vysoko 0:4, ale v odvetě na Camp Nou vyhráli 6:1 a probojovali se mezi osm nejlepších.

"Bude to něco jako pomsta, jak to přiživují média. V týmu se o tom ale nebavíme. Víme, že to bude náročný zápas. PSG bylo loni ve finále a patří mezi favority na trofej," řekl webu uefa.com francouzský útočník Barcelony Ousmane Dembélé.

Barcelona na Camp Nou v pěti utkáních Ligy mistrů s Paříží neprohrála. Do čtvrtfinále soutěže se dostala třináctkrát za sebou, což je rekord. Katalánský celek naposledy nezvládl osmifinále v roce 2007 s Liverpoolem.

Pařížané v minulém ročníku nestačili ve finále na Bayern Mnichov, předtím ale třikrát po sobě vypadli v osmifinále. V úvodním duelu ve Španělsku se budou muset obejít bez zraněných Ángela Di Maríi či bývalého hráče Barcelony Neymara.

"Barcelona má jednoznačné ambice a úžasné hráče. Vědí, jak bojovat. Chtějí vyhrávat," prohlásil kouč PSG Mauricio Pochettino, který v minulosti působil jako hráč i trenér v barcelonském Espaňolu.

Lipsko v uplynulé sezoně došlo poprvé až do semifinále soutěže. S anglickými mužstvy v Lize mistrů vyhrálo tři ze čtyř zápasů.

"Uvědomujeme si, že proti Liverpoolu musíme předvést špičkový výkon. Je před námi obrovský úkol. Těšíme se na něj, zasloužili jsme si ho. V 'domácím prostředí' v Budapešti do toho dáme všechno. Chceme si vytvořit dobrou pozici pro odvetu," citoval klubový web trenéra Lipska Juliana Nagelsmanna, který v souboji německých koučů vyzve Jürgena Kloppa.

"Reds" v minulé sezoně vypadli v osmifinále s Atléticem Madrid. Obhájci anglického titulu se v současnosti nedaří, vyhrál jen tři z posledních 12 soutěžních duelů. "Z mnoha důvodů je to pro nás složité období. Nedopustíme, aby tuto sezonu určovaly nedávné výsledky. To vám všem slibuju," uvedl na sociálních sítích útočník Liverpoolu Muhammad Salah.

Oba zápasy mají výkop ve 21:00 a odehrají se bez diváků.

Zajímavosti před úvodními zápasy osmifinále fotbalové LM FC Barcelona - Paris St. Germain Výkop: úterý 16. února, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). Bilance: 11 5-3-3 22:16. Zajímavosti: - kvůli pandemii koronaviru se bude hrát bez diváků - týmy se ve vyřazovací fázi LM utkaly 4x; Barcelona postoupila ve 3 případech - Barcelona vyhrála 4 z posledních 5 vzájemných zápasů v LM - Barcelona doma v 5 utkáních LM s PSG neprohrála - Barcelona doma v evropských pohárech s francouzskými týmy prohrála jediný z 12 duelů - PSG vyhrál v evropských pohárech jen 4 z 15 zápasů na hřištích španělských soupeřů - Barcelona doma od května 2013 ve vyřazovací fázi LM neprohrála 15x za sebou - Barcelona postoupila do čtvrtfinále LM 13x za sebou, což je rekord soutěže; naposledy vypadla v osmifinále v roce 2007 s Liverpoolem - PSG hraje osmifinále podeváté za sebou; v minulé sezoně prohrál ve finále soutěže s Bayernem Mnichov, předtím však 3 ročníky po sobě vypadl v osmifinále - trenér PSG Pochettino byl v minulosti hráčem i koučem barcelonského Espaňolu - v karetním ohrožení jsou Paredes, Verratti a bývalý hráč Barcelony Neymar (všichni PSG), který kvůli zranění úvodní duel zmešká RB Lipsko - Liverpool FC Výkop: úterý 16. února, 21:00. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Irrati (video, It.). Bilance: -. Zajímavosti: - týmy se v evropských pohárech ještě neutkaly - kvůli cestovním restrikcím mezi Německem a Velkou Británií způsobenými pandemií koronaviru se úvodní utkání bude hrát na neutrální půdě v Budapešti a bez diváků - Lipsko v LM vyhrálo s anglickými soupeři 3 ze 4 zápasů - Liverpool od roku 2002 v evropských pohárech neprohrál s německými mužstvy 10x za sebou - Lipsko v minulé sezoně vyřadilo v osmifinále jiný anglický celek Tottenham a probojovalo se do semifinále - Liverpool v uplynulém ročníku LM vypadl v osmifinále, předtím 2x za sebou postoupil do finále a v roce 2019 soutěž ovládl - Liverpool vyhrál jen 3 z posledních 12 soutěžních duelů - týmy vedou němečtí trenéři Nagelsmann (Lipsko) a Klopp (Liverpool) - v karetním ohrožení jsou Henrichs, Konaté, Kluivert a Sabitzer (všichni Lipsko) a Milner s Wijnaldumem (oba Liverpool)