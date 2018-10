Madrid - Fotbalisté Barcelony i bez zraněného Lionela Messiho ve šlágru španělské ligy deklasovali Real Madrid 5:1, hattrickem se v El Clásicu blýskl Luis Suárez. Real ztratil domácí soutěži body popáté za sebou a v tabulce je až devátý se ztrátou sedmi bodů na Barcelonu. Ještě více je tak v ohrožení pozice trenéra Julena Lopetegui, o jehož odvolání se v posledních týdnech spekuluje.

"Je těžké přijmout takovou prohru, zvláště s Barcelonou. Ale výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Mohli jsme srovnat, než to šťastný gól na 1:3 rozhodl. Ale stále věřím, že to dokážeme zlomit. Jen je třeba zvednout morálku hráčů," prohlásil Lopetegui. Podle španělských a italských médií ho ale zřejmě v pondělí nahradí italský kouč Antonio Conte, který naposledy vedl Chelsea.

Z posledních čtyř vzájemných soubojů na Camp Nou se dvakrát radoval Real a dvakrát se body dělily. Situace před zápasem ale nahrávala spíše Barceloně, která je v čele tabulky, zatímco Real se trápí a nic na tom nezměnila ani vydřená výhra 2:1 nad Plzní v Lize mistrů.

Barcelona také brzy roli mírného favorita potvrdila. Z levé strany potáhl míč do vápna Alba a přihrávkou na penaltový puntík našel osamoceného Coutinha, který už jen usměrnil míč do odkryté branky. Domácí mohli jít do dvougólového vedení, ale Arthurovu střelu do pravého horního rohu vytáhl pohotovým skokem Courtois.

Pak Varane ve vápně fauloval nabíhajícího Suáreze a rozhodčí Sánchez ve spolupráci s videem nařídil penaltu, kterou proměnil Suárez.

Po změně stran Real snížil zásluhou Marcela, který se dostal na hranici malého vápna k odraženému míči a bez váhání ho poslal do branky. Trefil se ve třetím utkání za sebou.

Suárez mohl skórovat podruhé na začátku 60. minuty, ale jeho střela orazítkovala tyč. O čtvrthodinu později se ale radoval znovu, když nenápadný centr Roberta uklidil k pravé tyči. Třetí gól přidal uruguayský útočník po Ramosově chybě. Byla to jeho devátá branka proti Realu ve španělské lize. Pátou trefu přidal před koncem zápasu Vidal.

"Jsme hrdí na to, že máme ve svém středu nejlepšího hráče světa (Messiho), ale dnes jsme ukázali, že i bez něj jsme skvělý tým se skvělým trenérem," prohlásil Suárez.

Po jedenácti letech se El Clásico muselo obejít bez hvězd Messiho a Cristiana Ronalda. Messi nehrál kvůli zlomenině ruky, kterou si přivodil v zápase se Sevillou v minulém kole. Portugalský útočník před sezonou zamířil do Juventusu.

Atlético Madrid vyhrálo v sobotu nad San Sebastianem 2:0. Bilbao remizovalo bez branek s Valencií, oba týmy tak pokračovaly ve špatném vstupu do sezony. Celta Vigo porazila na svém hřišti 4:0 Eibar. Levante vyhrálo počtvrté v řadě, doma si poradilo 2:0 s Leganés a je sedmé.

Atlético poslal do vedení v poslední minutě prvního poločasu kapitán Godín. Domácí stoper se dostal k zblokovanému centru Correy a poslal míč k levé tyči Moyovy brány.

Také druhou branku svěřenců trenéra Diega Simeoneho vstřelil obránce. Po hodině hry se trefil svou slabší pravou nohou prudkou střelou pod břevno střídající levý bek Filipe Luís. I v šestém vzájemném utkání těchto dvou klubů v řadě zvítězil domácí tým.

Největší šanci utkání Bilbao - Valencie měl hostující útočník Rodrigo, jeho hlavičku ze 78. minuty ale brankář Herrerín vyrazil na břevno. Bilbao nevyhrálo už devět utkání v řadě a je šestnácté. O dvě příčky výše je Valencie, která jako třetí klub v historii La Ligy remizovala v osmi z úvodních deseti zápasů.

První výhru po šesti zápasech zařídil Vigu kanonýr Aspas, který vstřelil tři branky. V páté minutě chytře přehodil brankáře Riesga a v 36. minutě zvýšil podobným způsobem na rozdíl dvou branek.

Aspas završil hattrick v 82. minutě po nedorozumění obrany Eibaru. Kanonýr Celty se posunul s osmi góly do čela tabulky střelců společně se Stuanim z Girony.

Vítěznou branku v zápase Levante proti Leganés vstřelil v 14. minutě domácí útočník Roger. Pojistku přidal v 90. minutě Rochina. Od nástupu trenéra Paca Lópeze uhrálo Levante v 20 zápasech 41 bodů, pouze Barcelona získala v lize víc (42).

Španělská fotbalová liga - 10. kolo:

Girona - Vallecano 2:1 (34. z pen. a 45. Portu - 61. Gálvez), Bilbao - Valencie 0:0, Levante - Leganés 2:0 (14. Roger, 90.+1 Rochina), Vigo - Eibar 4:0 (5., 36. a 82. Aspas, 56. Méndez), Atlético Madrid - San Sebastian 2:0 (45. Godín, 60. Filipe Luís), Getafe - Betis Sevilla 2:0 (60. Molina, 62. Foulquier), FC Barcelona - Real Madrid 5:1 (30. z pen., 75. a 83. Suárez, 11. Coutinho, 87. Vidal - 50. Marcelo), Alavés - Villarreal 2:1 (51. Calleri, 90.+4 Baston - 10. Moreno),

20:45 FC Sevilla - Huesca.

Tabulka:

1. FC Barcelona 10 6 3 1 28:12 21 2. Alavés 10 6 2 2 14:9 20 3. Atlético Madrid 10 5 4 1 12:5 19 4. Espaňol Barcelona 10 5 3 2 14:8 18 5. FC Sevilla 9 5 1 3 20:12 16 6. Valladolid 10 4 4 2 9:7 16 7. Levante 10 5 1 4 16:15 16 8. Getafe 10 4 3 3 10:8 15 9. Real Madrid 10 4 2 4 14:14 14 10. Vigo 10 3 4 3 17:13 13 11. Girona 10 3 4 3 12:14 13 12. San Sebastian 10 3 3 4 12:13 12 13. Betis Sevilla 10 3 3 4 5:9 12 14. Valencie 10 1 8 1 7:8 11 15. Eibar 10 3 2 5 10:17 11 16. Bilbao 10 1 7 2 11:15 10 17. Villarreal 10 2 3 5 8:10 9 18. Leganés 10 2 2 6 8:15 8 19. Vallecano 10 1 3 6 10:20 6 20. Huesca 9 1 2 6 7:20 5