Barcelona přijela do Prahy se všemi hvězdami, zranil se Umtiti

Lionel Messi, jeden z fotbalistů Barcelony, kteří přijeli 22. října 2019 do hotelu v Praze před zápasem Ligy mistrů, v němž se o den později utkají se Slavií Praha. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Fotbalisté Barcelony dorazili do Prahy ke středečnímu zápasu skupiny Ligy mistrů na Slavii bez zraněných Sergiho Roberta a Samuela Umtitiho. Ve dvacetičlenném výběru trenéra Ernesta Valverdeho nechybí žádná z hlavních hvězd v čele s útočníkem Lionelem Messim.

Zatímco sedmadvacetiletý záložník či obránce Roberto si poranil koleno ve víkendovém ligovém duelu v Eibaru, pětadvacetiletý stoper Umtiti prožívá ještě smolnější dny. Francouzský zadák nastoupil po předchozím zranění poprvé v sobotním duelu, na závěr dnešního poledního tréninku, který Barcelona absolvovala ještě v domácích podmínkách ve Španělsku, si ale pohmoždil koleno.

Vedle Messiho ve výpravě v Praze neschází ani další ofenzivní opory Luis Suárez a Antoine Griezmann či pilíř zadních řad Gerard Piqué a zálohy Sergio Busquets.

Barcelona zamířila do Čech odpoledne a speciál s hvězdným "nákladem" dorazil na třetí terminál ruzyňského letiště kolem půl sedmé večer. Obvyklý předzápasový trénink na stadionu v Edenu Katalánci vynechali.

Hned po příletu se španělský šampion vydal do luxusního hotelu Four Seasons, kde bude ubytován. Před hotelem čekalo na hvězdy přes sto fanoušků. Pouze trenér Valverde a obránce Clément Lenglet zamířili na tiskovou konferenci do Edenu.

Po české metropoli se hvězdný tým bude pohybovat autobusem v klubových barvách. Vůz si podle O2 TV Katalánci nepřivezli vlastní, ale pronajali si jej od české firmy a polepili ho.

Zatímco před rokem měl tehdejší obhájce trofeje Real Madrid před utkáním Ligy mistrů v Plzni řadu speciálních přání a s předstihem zaslal Západočechům seznam věcí, které požaduje, včetně dvou rotopedů či šesti masážních lehátek do šatny, Barcelona tak náročná není.

"Barcelona žádné speciální požadavky oproti těm běžným, jako je ovoce nebo led do kabiny, nemá. Opravdu nic speciálního jsme pro ně nepřipravovali kromě toho, že chceme, aby organizačně vše proběhlo na jedničku, což je ale standard," řekl ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Zápas provází obrovský zájem médií, vysílat se bude do všech koutů světa. Podle Býčka je akreditováno přes 140 novinářů a 50 fotografů, což je při slávistickém domácím utkání rekord. "Za Barcelonu dorazí do Edenu 17 členů mediálního týmu, což je zdaleka nejvíce, s čímž jsme se v poslední době setkali," uvedl slávistický mluvčí.

Pětinásobný vítěz Ligy mistrů se představí v Praze po osmi letech. V roce 2011 si Barcelona zahrála v základní skupině proti Plzni, kterou nejprve porazila doma 2:0 a pak v Edenu po hattricku hlavní opory Lionela Messiho 4:0. Západočeši tehdy kvůli rekonstrukci stadionu nemohli hrát ve Štruncových sadech.

Středeční zápas třetího kola skupiny Ligy mistrů má v Edenu výkop v 21:00. Stadion je vyprodaný, dorazit by měla i necelá tisícovka fanoušků Barcelony. Katalánský klub si zajišťuje kontroly vstupu příznivců do svého sektoru.