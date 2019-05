Liverpool/Amsterodam - Fotbalisté Barcelony jsou před úterní odvetou semifinále Ligy mistrů v Liverpoolu blízko postupu do finále, protože úvodní domácí zápas vyhráli 3:0. "Reds" navíc nepomohou zranění útočníci Muhammad Salah a Roberto Firmino. V dobré pozici je také Ajax, který ve středu bude v Amsterodamu proti Tottenhamu hájit náskok 1:0 z Londýna. Obě semifinálové odvety začínají ve 21:00.

Barcelona na stadionu Camp Nou jasně zvítězila, přestože nebyla lepší než Liverpool. Ale zatímco hosté velké šance nevyužili, domácí byli efektivní. Hvězdný kapitán Lionel Messi vstřelil dva góly, ten první snadnou dorážkou a druhý famózním přímým kopem. V úvodním poločase proti bývalému týmu skóroval i Luis Suárez.

"Víme, jak obrovskou výzvu před sebou máme. Stoprocentně se pokusíme, což ale neznamená, že to bude fungovat. Když se nám to povede, bude to úžasné, když ne, tak ať vypadneme tím nejkrásnějším způsobem," uvedl liverpoolský trenér Jürgen Klopp. Jeho mužstvo v aktuální sezoně doma dokázalo už devět soutěžních zápasů vyhrát o tři a více gólů.

Liverpool v sobotu udolal Newcastle 3:2 a zůstal ve hře o anglický titul. Tabulku vede o dva body před obhájcem Manchesterem City, který dnes 37. kolo dohraje proti Leicesteru. Naopak Barcelona v generálce prohrála. Kouč jistých španělských šampionů Ernesto Valverde v sobotu šetřil většinu opor a náhradníci prohráli ve Vigu 0:2. K tomu se ještě opět zranil útočník Ousmane Dembélé a přijde o odvetu v Liverpoolu.

Pro Katalánce je varováním loňské čtvrtfinále s AS Řím. V něm po domácím vítězství 4:1 v odvetě utrpěli nečekanou porážku 0:3. "Před rokem jsme vypadli, i když jsme vyhráli o tři branky, což znamená, že odveta je otevřená. Liverpool nám to pořádně ztíží. Je to vynikající soupeř," upozornil Valverde, jehož svěřenci hráli finále LM naposledy před čtyřmi lety. "Řím loni dal gól venku, což je velký rozdíl. Ale dává nám to naději," doplnil Klopp.

O vítězství Ajaxu nad Tottenhamem rozhodl Donny van de Beek v 15. minutě. Nizozemský tým pak těsný výsledek celkem pohodlně udržel a navázal na předchozí triumfy na stadionech Realu Madrid v osmifinále (4:1) a Juventusu Turín ve čtvrtfinále (2:1).

"Máme se od čeho odrazit, ale jsme jenom v polovině. Doma nás čeká těžký zápas, ale věřím, že podpora našich fanoušků nám pomůže k postupu do finále," prohlásil trenér Ajaxu Erik Ten Hag.

Jeho protějšek Mauricio Pochettino považuje semifinále dál za otevřené. "Žijeme, je to jenom 1:0. Odveta bude velmi těžká, ale musíme věřit, že v Amsterodamu vyhrajeme," konstatoval argentinský kouč, jemuž se po karetním trestu vrací Son Hung-min, další útočník Harry Kane zůstává na marodce.

Ajaxu, který může postoupit do finále poprvé po 23 letech, výborně vyšla generálka a v nedělním finále Nizozemského poháru deklasoval Tilburg 4:0. Naopak Tottenham bez dvou vyloučených hráčů v sobotu prohrál v Bournemouthu 0:1 a klesl na čtvrté místo Premier League.