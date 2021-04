Barcelona díky dvěma gólům Griezmanna otočila zápas ve Villarrealu

Madrid - Fotbalisté Barcelony v 32. kole španělské ligy díky dvěma gólům Antoineho Griezmanna otočili zápas ve Villarrealu. Díky vítězství 2:1 ztrácí na druhém místě tabulky dva body na vedoucí Atlético Madrid.

Domácí poslal do vedení Samuel Chukwueze, ale Barcelona ještě do přestávky skóre otočila. Postaral se o to Griezmann, který se poprvé prosadil v 28. minutě a o sedm minut později přidal svůj jedenáctý gól v sezoně.

Villarrealu poté šanci na vyrovnání sebralo vyloučení Manuela Triguerose a katalánský celek se díky vítězství se 71 body dotáhl na Real Madrid, který má však odehráno o zápas víc a stejně na tom bude i Atlético po večerním utkání s Bilbaem.

Výsledky 32. kola španělské fotbalové ligy

Huesca - Getafe 0:2 (20. a 51. Unal), Villarreal - FC Barcelona 1:2 (26.Chukwueze - 28. a 35. Griezmann),

18:30 FC Sevilla - Granada, Vigo - Pamplona,

21:00 Bilbao - Atlético Madrid.

Tabulka:

1. Atlético Madrid 32 22 7 3 59:20 73 2. FC Barcelona 32 22 5 5 76:29 71 3. Real Madrid 33 21 8 4 56:24 71 4. FC Sevilla 32 21 4 7 47:25 67 5. San Sebastian 32 13 11 8 50:34 50 6. Betis Sevilla 33 14 8 11 42:45 50 7. Villarreal 33 12 13 8 50:38 49 8. Granada 31 12 6 13 40:51 42 9. Pamplona 32 10 10 12 30:37 40 10. Bilbao 31 9 11 11 39:33 38 11. Vigo 32 9 11 12 42:50 38 12. Levante 33 9 11 13 38:46 38 13. Cádiz 33 9 10 14 28:49 37 14. Valencie 33 8 12 13 41:48 36 15. Getafe 33 8 10 15 26:39 34 16. Alavés 33 7 10 16 28:49 31 17. Elche 33 6 12 15 29:49 30 18. Valladolid 32 5 14 13 29:43 29 19. Huesca 33 5 12 16 31:50 27 20. Eibar 32 4 11 17 23:45 23