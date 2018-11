Praha - Fotbalová Liga mistrů může v úterý poznat první osmifinalisty. Výhry ve čtvrtém kole základních skupin zajistí postup Barceloně a Dortmundu. Oba suverény však čekají zápasy venku - španělský šampion hraje s Interem Milán a Borussia se představí na hřišti Atlética Madrid.

Barcelona před dvěma týdny doma zdolala Inter 2:0 i bez kapitána Lionela Messiho, kterého vyřadila zlomenina ruky. Argentinský útočník se po čtyřzápasové absenci vrátil do plného tréninku a v Itálii už by mohl nastoupit.

"Samozřejmě je to rozdíl. Messi je jedním z nejlepších hráčů světa, možná vůbec nejlepším. Připravujeme se na oba scénáře," uvedl záložník Interu Borja Valero. "Barcelonu můžeme porazit. Kdybychom v to nevěřili, ani s nimi nemusíme hrát. Je třeba mít správné sebevědomí," doplnil zkušený Španěl.

Slavit postup může v úterý také milánský celek, pokud porazí Barcelonu a druhý zápas skupiny B mezi Tottenhamem a PSV Eindhoven skončí v Londýně remízou. Spurs i nizozemský mistr mají na kontě pouhý bod a budou odvracet hrozbu vyřazení.

Dortmund na svém stadionu deklasoval Atlético 4:0 a zařídil soupeři nejtvrdší porážku pod trenérem Diegem Simeonem. Vestfálské mužstvo prožívá skvělý vstup do sezony, pod novým koučem Lucienem Favrem ještě neprohrálo a vede německou ligu.

"Porazili jsme Atlético 4:0, takže se doma určitě budou chtít předvést a oplatit nám vysokou porážku. Bude to těžký zápas a musíme se na něj dobře připravit," upozornil obránce Dortmundu Manuel Akanji.

Situace ve skupině A je podobná jako v "béčku", takže Atléticu zajistí výhra nad Dortmundem postup, pokud si současně Monako doma rozdělí body s Bruggami. Francouzský mistr z ročníku 2016/17 zatím nezabral ani pod novým trenérem Thierrym Henrym a na vítězství čeká už 14 soutěžních utkání. Bývalý reprezentant Henry má zatím s Monakem na kontě dvě prohry a dvě remízy.

Neapol se doma utká s Paris St. Germain, na jehož hřišti minule uhrála remízu 2:2. Zatímco ve francouzské lize PSG dominuje, v LM prohrál poslední tři venkovní zápasy. "Musíme zvítězit. Možná to není finále, ale musíme k tomu přistoupit, jako by to finále bylo," upozornil obránce PSG Marquinos.

"Je to důležité utkání a může být rozhodující pro oba týmy. Abychom vyhráli, musíme podat výjimečný výkon, protože nemáme tak výjimečné hráče jako oni," doplnil neapolský kouč Carlo Ancelotti, který v minulosti vedl pařížský tým.

Crvená zvezda Bělehrad ve druhém duelu skupiny C přivítá Liverpool, kterému by srbský nováček chtěl oplatit debakl 0:4 a poprvé v elitní soutěži zvítězit. Anglický tým nastoupí bez záložníka Xherdana Shaqiriho, švýcarský reprezentant albánského důvodu neodcestoval z politických důvodů. Mezi Srby a kosovskými Albánci panují napjaté vztahy od rozdělení obou zemí v roce 2008 a Shaqiri si při letošním mistrovství světa vykoledoval pokutu od FIFA za kontroverzní oslavu gólu do sítě Srbska, při níž gestem znázornil orla na albánské vlajce.

Ve skupině D se utkají Schalke s Galatasarayem Istanbul a Porto s Lokomotivem Moskva. Ruský šampion bude usilovat o premiérové body v aktuálním ročníku Ligy mistrů.

Zajímavosti před úterními zápasy 4. kola základních skupin Ligy mistrů: -------- Skupina A: AS Monako - Club Bruggy Výkop: úterý 6. listopadu, 18:55. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portug.). Bilance: 3 1-1-1 7:3. Zajímavosti: - Monako i Bruggy ztratí šanci na postup do osmifinále, pokud nevyhrají a Atlético porazí Dortmund - oba týmy čekají na premiérovou výhru ve skupině, minule v Belgii remizovaly 2:2 - Monako už 14 soutěžních utkání za sebou nevyhrálo, v této sezoně zvítězilo pouze jednou v srpnu - nový trenér Monaka Henry s týmem 2x remizoval a 2x prohrál - Monako čeká na pohárové vítězství 11 utkání, Bruggy v LM nevyhrály 13x za sebou Atlético Madrid - Borussia Dortmund Výkop: úterý 6. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Orsato - Manganelli, Preti (všichni It.). Bilance: 5 1-1-3 3:8. Zajímavosti: - Dortmund v případě výhry postoupí do osmifinále jako vítěz skupiny - Atlético postoupí, pokud zvítězí a zápas Monaco - Bruggy skončí remízou - Dortmund vyhrál 3 z dosavadních 5 vzájemných pohárových duelů, minule doma deklasoval Atlético 4:0 - lídr německé ligy Dortmund ve skupině 3x vyhrál a neinkasoval, v této sezoně v 15 soutěžních zápasech pod novým trenérem Favrem neprohrál - Atlético doma vyhrálo posledních 6 pohárových zápasů Skupina B: Inter Milán - FC Barcelona Výkop: úterý 6. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Pol.). Bilance: 7 1-2-4 3:9. Zajímavosti: - Barcelona v případě výhry postoupí do osmifinále jako vítěz skupiny - Inter postoupí, pokud zvítězí a zápas Tottenham - PSV skončí remízou - Barcelona vyhrála posledních 5 soutěžních utkání a v této sezoně prohrála jediný z 16 zápasů - Barcelona ve skupině vyhrála všechna 3 utkání, doma zdolala Inter 2:0 - Inter vyhrál 9 z posledních 10 soutěžních duelů, doma zvítězil 5x za sebou - v kádru Barcelony je i kapitán Messi, který kvůli zlomené ruce nehrál 4 soutěžní zápasy Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven Výkop: úterý 6. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Kružliak - Somolani, Hancko (všichni SR). Bilance: 3 1-1-1 3:3. Zajímavosti: - Tottenham i PSV ztratí šanci na postup do osmifinále, pokud nevyhrají a Inter porazí Barcelonu - oba týmy čekají na premiérovou výhru ve skupině, zápas v Eindhovenu skončil 2:2 - Tottenham v LM nevyhrál 5x za sebou, PSV v elitní soutěži čeká na vítězství 11 duelů - Tottenham doma v pohárech prohrál s nizozemským soupeři v jediném z 6 utkání - PSV v nizozemské lize vyhrál všech 11 utkání v sezoně Skupina C: Crvena zvezda Bělehrad - Liverpool FC Výkop: úterý 6. listopadu, 18:55. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar (všichni Šp.). Bilance: 3 2-0-1 4:6. Zajímavosti: - CZ ztratí šanci na postup do osmifinále, pokud nevyhraje a Neapol porazí PSG - Liverpool neprohrál v 5 soutěžních zápasech po sobě, doma CZ deklasoval 4:0 - Liverpool odcestoval do Srbska bez záložníka Xherdana Shaqiriho, aby předešel případným problémům kvůli hráčově albánskému původu - bělehradský nováček čeká na premiérovou výhru v LM - CZ doma v pohárech neprohrál 7x za sebou a v jediném z posledních 14 zápasů - Liverpool prohrál 3 z posledních 5 utkání v pohárech SSC Neapol - Paris St. Germain Výkop: úterý 6. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všichni Niz.). Bilance: 3 0-2-1 2:4. Zajímavosti: - Neapol ještě v pohárech PSG neporazila (2 remízy a prohra), minule v Paříži remizovala 2:2 - PSG v LM prohrál poslední 3 venkovní zápasy - Neapol drží sérii 6 soutěžních utkání bez porážky - PSG neprohrál posledních 9 soutěžních utkání (z toho 8 výher) - hráči PSG v LM skórovali v 19 duelech za sebou - trenér Neapole Ancelotti v minulosti vedl PSG, útočník PSG Cavani hrával za Neapol Skupina D: Schalke 04 - Galatasaray Istanbul Výkop: úterý 6. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Collum - McGeachie, Stewart (všichni Skot.). Bilance: 3 0-2-1 3:4. Zajímavosti: - Schalke ještě v pohárech Galatasaray neporazilo (2 remízy a prohra), minulý zápas v Istanbulu skončil 0:0 - Schalke doma vyhrálo jediný z posledních 6 pohárových duelů - Galatasaray venku v pohárech prohrál 5x za sebou a v 10 z posledních 12 utkání - Galatasaray nevyhrál v posledních 4 soutěžních zápasech (3 remízy a porážka) - Belhanda (Galatasaray) v minulosti působil v Schalke FC Porto - Lokomotiv Moskva Výkop: úterý 6. listopadu, 21:00. Rozhodčí: Massa - Tonolini, Meli (všichni It.). Bilance: 1 1-0-0 3:1. Zajímavosti: - Lokomotiv ztratí šanci na postup do osmifinále, pokud prohraje a zápas Schalke - Galatasaray bude mít vítěze, ruský mistr vypadne i v případě své remízy a vítězství Schalke - Lokomotiv ve skupině prohrál všechny 3 zápasy, doma Portu podlehl 1:3 - Porto ve všech soutěžích vyhrálo 5x za sebou a v 8 z posledních 9 utkání - Lokomotiv prohrál posledních 5 pohárových duelů - za Lokomotiv hrají Portugalci Eder a Fernandes