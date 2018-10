Praha - Bez zraněného Lionela Messiho nastoupí fotbalisté Barcelony ke středečnímu utkání Ligy mistrů proti Interu Milán, ve kterém se utkají zatím stoprocentní celky skupiny B. Žádný bod v předchozích dvou kolech neztratily ani Borussia Dortmund a Atlético Madrid, které čeká vzájemný duel ve skupině A.

Barcelona o Messiho přišla v sobotním utkání španělské ligy se Sevillou, ve kterém nejprve argentinský útočník gólem a asistencí nasměroval domácí k výhře 4:2, pak si ale zlomil ruku a čeká ho zhruba třítýdenní pauza. Kromě duelu s Interem přijde mimo jiné i o derby s Realem Madrid, které se poprvé od roku 2007 bude hrát bez Messiho i Cristiana Ronalda.

Katalánský celek je v podobné situaci jako v roce 2009, kdy rovněž kvůli zranění přišel o Messiho před zápasy s Interem a Realem Madrid. Tehdy si Barcelona poradila s italským soupeřem 2:0 a gólem se na výhře podílel i obránce Gerard Piqué, který je přesvědčen, že to tým zvládne i nyní.

Nic na tom prý nemění ani to, že na předchozích vítězstvích 4:0 nad PSV Eindhoven a 4:2 nad Liverpoolem v Lize mistrů se Messi podílel pěti góly a je nejlepším střelcem soutěže. "Když je Messi na hřišti, tak díky němu máme vyšší sebevědomí, protože je to nejlepší hráč na světě. Ale myslím, že nás to nijak nepoznamená," prohlásil Piqué.

Bod neztratil ani Inter, který však při výhrách 2:1 nad Eindhovenem a Liverpoolem vždy inkasoval jako první a musel skóre otáčet. Nerazzurri navíc v neděli povzbudilo vítězství 1:0 v derby nad AC Milán. "Víme, co všechno je v našich silách. Můžeme hrát s úplně každým," vzkázal Barceloně střelec jediného gólu Mauro Icardi.

Soubojem týmů se stoprocentní bilancí bude ve skupině A i duel Dortmundu s Atléticem. Německý celek navíc ještě neinkasoval. Ve druhém utkání skupiny proti sobě nastoupí Bruggy s Monakem a na lavičce hostů si trenérskou premiéru v Lize mistrů odbude Thierry Henry. Bývalý francouzský reprezentant v prvním utkání v roli hlavního kouče v sobotu prohrál 1:2 se Štrasburkem.

Zajímavosti před středečními zápasy 3. kola Ligy mistrů: Skupina A: FC Bruggy (3. ve skupině) - Monako (4.) Výkop: středa 24. října, 18:55 Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.) Bilance: 1 1-0-1 (2:6) Zajímavosti: - Bruggy i Monako předchozí 2 zápasy v LM prohrály a shodně daly 1 gól - Monako v LM už 10 zápasů za sebou nevyhrálo (2 remízy, 8 proher) - Bruggy v LM už 12 zápasů nevyhrály (1 remíza, 11 proher) - Monako při sobotní prohře 1:2 ve Štrasburku poprvé vedl nový trenér Thierry Henry - Henry v minulosti působil jako asistent u belgické reprezentace Dortmund (1.) - Atlético Madrid (2.) Výkop: středa 24. října, 21:00 Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) Bilance: 4 2-1-1 (4:3) Zajímavosti: - Dortmund i Atlético jsou zatím ve skupině LM neztratily ani bod - Dortmund zatím ve skupině LM nedostal gól - Dortmund vyhrál jen 3 z posledních 13 zápasů v LM (3 remízy, 7 proher) - Dortmund v posledních 8 zápasech se španělskými soupeři nastoupil vždy proti Realu Madrid - Atlético prohrálo 1 z posledních 16 pohárových zápasů (11 výher, 4 remízy) Skupina B: PSV Eindhoven (4.) - Tottenham (3.) Výkop: středa 24. října, 18:55 Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) Bilance: 2 1-0-1 (1:1) Zajímavosti: - Eindhoven i Tottenham usilují o první bod ve skupině - Eindhoven v posledních 10 zápasech hlavní fáze LM nevyhrál (4 remízy, 6 proher) - Eindhoven vyhrál jen 2 z posledních 10 pohárových zápasů se soupeři z Anglie (4 remízy, 4 prohry) - Tottenham vyhrál 5 z dosavadních 7 pohárových zápasů v Nizozemsku (1 remíza, 1 prohra) - Tottenham v minulém kole LM prohrál 2:4 s Barcelonou, čímž si vyrovnal nejvyšší prohru v pohárech FC Barcelona (1.) - Inter Milán (2.) Výkop: středa 24. října, 21:00 Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) Bilance: 6 3-2-1 (7:3) Zajímavosti: - Barcelona i Inter jsou zatím ve skupině LM stoprocentní - Barcelona v obou dosavadních zápasech ve skupině dala vždy 4 góly - Inter v dosavadních zápasech ve skupině porazil PSV Eindhoven i Tottenham shodně 2:1 a vždy otočil skóre - Barcelona prohrála jen 2 z dosavadních 23 domácích pohárových zápasů se soupeři z Itálie (16 výher, 5 remíz) - Inter vyhrál jen 3 z dosavadních 18 pohárových zápasů ve Španělsku (2 remízy, 13 proher) Skupina C: Paris St. Germain (3.) - Neapol (1.) Výkop: středa 24. října, 21:00 Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Něm.) Bilance: 2 1-1-0 (2:0) Zajímavosti: - PSG vyhrál jen 2 z dosavadních 18 pohárových zápasů se soupeři z Itálie (7 remíz, 9 proher) - PSG vyhrál jen 1 z posledních 5 zápasů v LM (4 prohry) - PSG prohrál jen 2 z posledních 48 domácích zápasů v pohárech (31 výher, 15 remíz) - Neapol vede se 4 body skupinu C, ve které jako jediná ještě neprohrála - trenér Ancelotti (Neapol) v letech 2011 až 2013 vedl PSG a získal s ním titul Liverpool (2.) - CZ Bělehrad (4.) Výkop: středa 24. října, 21:00 Rozhodčí: Siebert - Siedel, Fortyn (všichni Něm.) Bilance: 2 0-0-2 (2:4) Zajímavosti: - Liverpool prohrál 3 z posledních 4 zápasů LM (1 výhra) - Crvena Zvezda v minulém kole LM prohrála 1:6 s PSG a vyrovnala si nejvyšší porážku v pohárech - prohra srbskému celku současně ukončila sérii 34 zápasů bez porážky (26 výher, 8 remíz), - Crvena Zvezda prohrála jen 3 z posledních 19 pohárových zápasů (7 výher, 9 remíz) - Shaqiri (Liverpool) na letním MS rozhodl gólem o výhře Švýcarska nad Srbskem Skupina D: Lokomotiv Moskva (4.) - FC Porto (1.) Výkop: středa 24. října, 21:00 Rozhodčí: Madden - Connor, Mulvanny (všichni Skot.) Bilance: - Zajímavosti: - Lokomotiv prohrál oba předchozí zápasy ve skupině LM, Porto je se 4 body první - Lokomotiv vyhrál 2 z dosavadních 6 pohárových zápasů s portugalskými celky (4 prohry) - Porto prohrálo jen 2 z dosavadních 12 pohárových zápasů s ruskými celky (6 výher, 4 remízy) - Porto vyhrálo jen 1 z posledních 7 pohárových zápasů venku (4 remízy, 2 prohry) Galatasaray Istanbul (3.) - Schalke (2.) Výkop: středa 24. října, 21:00 Rozhodčí: Bastien - Zakrani, Haquette (všichni Fr.) Bilance: 2 1-1-0 (4:3) Zajímavosti: - Galatasaray vyhrál jen 2 z dosavadních 13 domácích pohárových zápasů s kluby z Německa (8 remíz, 3 prohry) - Schalke prohrálo jen 2 z 13 pohárových zápasů venku (8 výher, 3 remízy) - Schalke remizovalo ve všech 3 dosavadních pohárových zápasech v Turecku - za Schalke by mohl chytat brankář Nübel, který o víkendu poprvé nastoupil mezi profesionály - Galatasaray vede tureckou ligu, Schalke je v Německu třetí od konce