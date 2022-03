Barca je zpátky, prohlásil trenér Xavi po výhře 4:0 na Realu Madrid

Madrid - Podle trenéra Xaviho jsou fotbalisté Barcelony po nečekaně jasné nedělní výhře 4:0 na hřišti vedoucího Realu Madrid zpátky. Potěšilo ho, že se jeho tým může měřit s podobnými celky. Hráčská legenda katalánského velkoklubu věří, že triumf v El Clásicu v 29. kole španělské ligy tým do budoucna povzbudí. Nemyslí si však, že Barcelona ještě v této sezoně může usilovat o titul.

"Jsem nadšený, tento večer si vychutnáme. Barca je zpátky. Ukázali jsme, že se umíme postavit takovému skvělému týmu, jakým je Real Madrid, který je rozjetý a hraje doma. Byl to působivý výkon, mohli jsme dát víc gólů. Je to úžasný výsledek, který nás do budoucna povzbudí v našem projektu. Odjíždíme odsud s úsměvem od ucha k uchu," řekl Xavi pro deník Marca.

"Užívám si to, vítězství 4:0 mě posilní. Jsem nováček. Barcelona by měla bojovat podobným způsobem. Nepotřebuju žádnou slávu. Nevnímám to jako osobní výhru. Je to o týmu, rodině a fanoušcích Barcelony. Vychutnávám si to víc než jen jako trenér Barcelony, jelikož jsem celoživotní fanoušek tohoto klubu. Na takové večery se nezapomíná," uvedl dvaačtyřicetiletý bývalý záložník.

Za Barcelonu se v prvním poločase na Santiagu Bernabéu trefili Pierre-Emerick Aubameyang a Ronald Araújo, po změně stran skórovali Ferrán Torres a opět Aubameyang. "Víc než čtyři góly mě dostalo, jak mí hráči bojovali, běhali a do všeho šli naplno. To je inspirativní," konstatoval Xavi.

Barca ztrácí ze třetí pozice na Real 12 bodů a na druhou Sevillu tři body, navíc má oproti ní zápas k dobru. Po reprezentační pauze ji přivítá na Camp Nou. "Musíme nadále pracovat. Nezískali jsme titul. Musíme zůstat pokorní. Dnešek oslavíme, odpočineme si a začneme myslet na Sevillu. Jsou to další tři body," prohlásil Xavi, jehož svěřence čeká v dubnu čtvrtfinále Evropské ligy s Eintrachtem Frankfurt.

"Nemyslím si, že La Ligu vyhrajeme, je to velmi náročné. Real Madrid je před námi o 12 bodů, začalo se nám dařit příliš pozdě, ale budoucnost je světlá. Je to velké povzbuzení. Nejdříve si musíme zajistit účast v Lize mistrů a pak uvidíme. Tato výhra náš projekt posilní. Ještě jsme nedosáhli vytyčených cílů," podotkl Xavi, který v listopadu opustil katarský Al Sádd a převzal Barcelonu po odvolaném Ronaldu Koemanovi.

Katalánský tým zdolal Real Madrid po šesti soutěžních zápasech poprvé od března 2019. "Bylo důležité ukončit sérii proher, negativní myšlení a pocit, kterým klub procházel. Je to obrovská morální vzpruha. Budeme se dál zlepšovat," uvedl dvojnásobný evropský šampion i mistr světa se Španělskem.