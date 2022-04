Baráž hokejové extraligy se přesouvá do Jihlavy, Kladno bude bojovat o mečbol

Jihlava - Hokejisté Kladna jsou po domácích zápasech baráže v polovině cesty za záchranou v extralize. V dalším pokračování Rytíře čeká boj o mečbol na ledě Jihlavy, která se touží do série vrátit a oživit tak naděje na návrat mezi elitu po čtyřech sezonách strávených v druhé nejvyšší soutěži. Ve čtvrtek i v pátek padne úvodní buly v 17:30.

Jihlava za dva zápasy v Chomutově inkasovala tři branky v oslabení, naproti tomu ve vlastních přesilovkách se neprosadila a navíc při nich obdržela dva góly. "Naše přesilové hry a ty v podání soupeře, to je diametrální rozdíl. Víme, že oni mají kvalitní mužstvo, hodně nás mačkají v obranném pásmu, ale na to se hokej nehraje. Hraje se na góly. A ty rozdílové zatím bohužel padají při jejich nebo při naší přesilovce," řekl trenér Jihlavy Viktor Ujčík. Dal tak jasně najevo, kde vidí velký prostor pro zlepšení.

Dukla, která minulý týden v úterý oslavila po výhře ve finále nad Vsetínem 4:2 na zápasy triumf v první lize, se teď těší opět na podporu zaplněné CZ Loko Arény. "Doufáme, že přijde co nejvíce lidí a poženou nás dopředu. Snad jim to vrátíme výkony a dokážeme vyhrát oba dva zápasy. Všechny zveme a doufáme, že bude co nejvíce lidí a dobrá atmosféra," řekl klubovému webu útočník Patrik Čermák.

Kladno vykročilo za záchranou úspěšně a v Jihlavě by si chtělo účast mezi elitou pojistit. "Každý zápas je jiný, začíná se zase od nuly. Musíme být nohama na zemi, dát do toho ještě víc než doma a připravit se na to. Věřím, že vyhrajeme. A že už se do Chomutova k domácím zápasům nevrátíme," prohlásil útočník Rytířů Matyáš Filip.

"Bude tam pekelná kulisa. Co jsem viděl zápasy play off, které hráli doma, tak tam chodilo pět tisíc lidí. Snad to bude hrát v náš prospěch," řekl kladenský univerzál Jakub Babka, který se v pondělí dočkal první branky v dresu Kladna. Vedle jiného po přesunu k týmu Rytířů z prvoligového Prostějova stihl i státnice a je inženýrem.

"Ještě by to chtělo dvě výhry. Je to pro mě opravdu průlomová sezona. Dostal jsem se do extraligy, úspěšně jsem dokončil školu po bezmála deseti letech, co jsem tam chodil, a taky se nám v prosinci před přestupem narodila dcera. Snový ročník pro mě. Snad to potvrdíme tím, že se udržíme v extralize," přál si Babka.