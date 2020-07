Baráž byla zrušena, první ligu může hrát 18 týmů

Praha - Profesionální kluby první a druhé fotbalové ligy na ligovém grémiu odsouhlasily dohrání posledních dvou kol skupiny o záchranu v nejvyšší soutěži, následná baráž byla ale zrušena. Pokud se závěr skupiny o záchranu povede dokončit, sestoupí letos z nejvyšší soutěže pouze jeden tým a z druhé ligy postoupí tři celky - vítězné Pardubice, Brno a Dukla Praha. Příští sezonu první ligy bude hrát 18 mužstev a bude zrušena nadstavba.

Kdyby se nepovedlo dohrát skupinu o záchranu, z první ligy by nikdo nesestoupil a vedle vítězných Pardubic by z druhé ligy mezi elitu prošlo druhé Brno, aby byl zachován sudý počet účastníků. Zbrojovka tak už má jistý návrat do nejvyšší soutěže, v níž naposledy působila v sezoně 2017/18. Dukla musí doufat, že se skupina o záchranu dohraje.

Zástupci obou soutěží schválili návrh ligového výboru výraznou většinou 27 hlasů z celkového počtu 30 přítomných klubů. Proti byly pouze Olomouc a druholigový Hradec Králové, Zlín se zdržel. Pro návrh se vyjádřily i všechny tři ligové kluby ohrožené sestupem - Karviná, Opava a Příbram.

"Tohle nám přišlo jako sportovně nejčistější řešení, byla na něm výrazně většinová shoda. Jednání bylo velmi věcné, všichni si uvědomují vážnost situace," řekl na tiskové konferenci Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Nejvyšší soutěž bude hrát 18 týmů poprvé v samostatné historii. "Vyhodnotili jsme si to tak, že při všech problémech, které budeme mít, nám varianta hrát v 17 týmech oproti 18 celkům nepřináší žádné pozitivum, jen samá negativa," uvedl Svoboda.

Závěr prodloužené sezony, kterou už v březnu na dva a půl měsíce přerušila koronavirové pandemie, zkomplikovaly na začátku července pozitivní testy na nemoc covid-19 u několika hráčů Karviné. LFA kvůli tomu odložila zbývající dvě kola skupiny o záchranu na 23. a 26. července a posunula i baráž, která se ale nakonec nebude hrát. Karvinští absolvovali v tomto týdnu kontrolní testy, které byly negativní, a mužstvo se mohlo vrátit do tréninku.

"O variantě vypustit baráž jsem osobně začal přemýšlet poté, co jsem navštívil Karvinou minulý pátek. Reflektovali jsme také připomínky dotčených klubů z první ligy. S baráží by musely odehrát během devíti deseti dnů čtyři utkání, to by je poměrně výrazně znevýhodňovalo oproti druholigovým klubům, které by se mohly v klidu připravovat na barážová utkání," řekl Svoboda.

"Druhý moment, který sehrál roli, je situace v Karviné. Pakliže by baráž padla na Karvinou a ta má teď nějaký limit na stadionu, nevytvořilo by to férové podmínky, pokud by hrála třeba s Brnem a tam by mohlo být dva tři tisíce diváků. Zároveň jsme nechtěli znevýhodnit druholigové kluby, kterým bychom sebrali možnost se o první ligu utkat," dodal.

Po třech z pěti kol nadstavbové skupiny o záchranu patří Karviné čtvrté místo v šestičlenné tabulce, které by za normálních okolností znamenalo účast v baráži. Slezané mají dvoubodový náskok na předposlední Opavu a poslední Příbram. Skupinu o titul i o Evropu se povedlo dohrát, mistrem se opět stala Slavia Praha.

Na základě dnešního rozhodnutí hygieniků se smí sportovních akcí v Moravskoslezském kraji účastnit maximálně 500 osob, rozprostřených do pěti stavebně oddělených sektorů. Omezení se týká utkání Opava - Olomouc a Karviná - Příbram. Pořádání zápasů to nijak neohrožuje, na začátku restartované sezony v květnu bylo v Teplicích jen 150 lidí.

"Pokud se budou dodržovat všechna opatření, tak jak mají, nespatřuji v utkání Karviná - Příbram žádné mimořádné riziko. Hráči by měli být v nějakém režimu, měli by se nějak chovat," uvedl Svoboda.

Nadcházející ročník nejvyšší soutěže bude mít při 18 účastnících 34 kol. Nadstavbová část se hrát nebude a sestoupí tři celky. Druhá liga bude mít jen 14 účastníků a postoupí pouze jeden celek. Od další sezony se obě soutěže vrátí k 16 týmům.

Kluby také odsouhlasily, že příští sezona první ligy začne o víkendu 22. a 23. srpna, jak LFA původně předpokládala. "Máme velké obavy, že by mohlo docházet zase k nějakému uvalování karantén. Tak abychom měli teoretickou možnost nějaké termíny v příštím ročníku najít," uvedl Svoboda. Jarní část první ligy by měla začít už na konci ledna.