Barák má namířeno na hostování do Verony

Řím - Český záložník Antonín Barák odejde podle listu Gazzetta dello Sport z Udine na roční hostování do Verony, kde dnes absolvuje lékařskou prohlídku. Součástí jeho odchodu do devátého celku poslední sezony italské fotbalové ligy by měla být opce na přestup za 10 milionů eur (téměř 268 milionů korun).

Pětadvacetiletý Barák přišel do Udine v létě 2017 z pražské Slavie. V lednu 2020 odešel na hostování do Lecce do konce sezony, s klubem však sestoupil. Odchovanec Příbrami má za sebou i 12 startů za českou reprezentaci.