Bára Basiková a Jakub Hübner představili nahrávku Příští stanice Muzikálová

Praha - Bára Basiková a Jakub Hübner dnes v Praze pokřtili nahrávku Příští stanice Muzikálová. Kmotrou CD s písněmi z muzikálů Johanka z Arku a Sunset Boulevard byla herečka Tereza Kostková. Tvůrci zároveň představili videoklip k písni Ráno zítřejší bude moudřejší, kterou pro dvojici složil Ondřej Soukup. "Jsem strašně rád, že Jakub (Hübner) a Bára (Basiková) na sebe slyší, protože Bára je diva českého muzikálu. Je to pro ni nový projekt. A Jakub podle mě ještě čeká na svoji velkou muzikálovou roli. A já se snažím propojovat to, co je příjemné a užitečné," řekl ČTK muzikálový producent a textař Michael Prostějovský.

Basiková a Hübner písně natočili za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného Jakubem Žídkem. "Přestože zpívám muzikály téměř 30 let, ještě nikdy jsme nenatočila své vlastní muzikálové cédéčko," uvedla Basiková.

"Naše hlasy se dobře doplňují. Jedná se o vyváženou nahrávku, každý na ni máme čtyři sólové písně a navíc jsou tam čtyři naše duety," doplnil Hübner, který si Soukupa získal svým osobitým kontratenorem.

Basiková s Hübnerem se seznámili na koncertech, kde oba vystupovali. První jejich společnou nahrávkou byla skladba Byl den a padla noc, která je bonusem nahrávky Příští stanice Muzikálová. Stěžejními body tohoto projektu jsou muzikály Johanka z Arku a Sunset Boulevard. Basiková titulní roli Johanky z Arku ztvárnila hned v několika nastudováních. Druhý titul je známým dílem Andrewa Lloyda Webbera. Na CD jsou dále skladby z muzikálů Cats, Jesus Christ Superstar nebo Starmania. Ty doplňuje nová nahrávka hitu Basikové Veni Domine v duetové podobě nebo coververze skladby Karla Svobody Jdi za štěstím.

Basiková již nazpívala písně nejrůznějších žánrů. Prošla od nové vlny přes pop, ale i projekty esoterických písní, jidiš skladeb či chrámové muziky. Do podvědomí veřejnosti vstoupila také jako muzikálová herečka, zejména jako první česká Máří Magdalena z pražské verze Webberova muzikálu Jesus Christ Superstar. Dalším úspěchem bylo účinkování v Johance z Arku v Divadle Ta Fantastika, kde alternovala s Lucií Bílou v hlavní roli. Komerční úspěch jí přinesla i titulní role v Kleopatře Michala Davida. V divadle Ta Fantastika nastudovala i muzikály Michala Pavlíčka Obraz Doriana Graye a Dáma s kaméliemi. Neodolala ani nabídce z Národního divadla do baletního představení Lucrezia Borgia režiséra Libora Vaculíka, kde vystupovala v dvojroli baletky a zpěvačky. Na konci 90. let v tehdejším Divadle Milenium zpívala v muzikálu Rusalka.