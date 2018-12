Báňští záchranáři se připravovali 23. prosince 2018 na sfárání do podzemí Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Později vyprostili z podzemí ostatky dalších tří horníků, kteří tam zahynuli 20. prosince.

Báňští záchranáři se připravovali 23. prosince 2018 na sfárání do podzemí Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Později vyprostili z podzemí ostatky dalších tří horníků, kteří tam zahynuli 20. prosince. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Bánští záchranáři dnes vyprostili z podzemí ostatky dalších tří horníků, kteří ve čtvrtek zahynuli při neštěstí v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku. Dnešní krátký průzkum také ukázal, že v místech výbuchu jsou stále extrémně vysoké koncentrace metanu. Lokalita proto bude uzavřena vybudovanými hrázemi. ČTK to řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Výbuch a následný požár si vyžádal 13 životů.

"Dílčí průzkum dnes v dopoledních hodinách umožnil vyprostit ostatky tří horníků. Budou ještě dnes převezeny do Ústavu soudního lékařství k identifikaci," uvedl Čelechovský.

Průzkumu se účastnila šestičlenná četa báňských záchranářů. V dole už nehoří, zůstávají tam ale velmi riziková místa s vysokými koncentracemi metanu a kyslíku. Kdyby se oba plyny smísily, hrozil by další výbuch. Vedoucí likvidace havárie proto okamžitě rozhodl o uzavření nebezpečného prostoru. Provizorní stěny, takzvané hráze, záchranáři budovali od pátku.

Nyní bude OKD pokračovat v dříve naplánovaném postupu. Uzavřené místo se musí dostatečně zchladit. Bude se do něj pouštět dusík. Vše může trvat i několik týdnů.

Do dnešního rána pracovníci OKD v podzemí dokončili stavbu posledních dvou hrází. Jsou už vybudovány všechny čtyři provizorní stěny, které mají prostor utěsnit, zamezit přísunu vzduchu. Celkem jde o plochu asi 500 x 500 metrů.

Na povrch záchranáři zatím dostali jen čtyři z 13 obětí důlního neštěstí. V okamžiku, kdy to situace umožní, se na místo neštěstí vypraví vyšetřovací komise. V ní jsou zástupci odborů, vedení dolu i báňských úřadů Česka a Polska.

Důl ČSM je po výbuchu uzavřený, 800 zaměstnanců ze dvou směn muselo zůstat doma. Na památku 13 obětí neštěstí v černouhelném dolu se v sobotu v poledne rozezněly v celé republice na 140 vteřin sirény.

V Katovicích se lidé modlili za mrtvé horníky

Několik set lidí se během dnešní mše v katovické katedrále Krista Krále modlilo za 13 horníků, kteří zahynuli v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Až na jednoho pocházely všechny oběti výbuchu metanu a následného požáru právě z Polska. V souvislosti se čtvrtečním neštěstím byl v Polsku na dnešek vyhlášen den smutku. Vlajky na veřejných budovách jsou na půl žerdi, zrušeny byly sportovní a zábavní akce.

Karvinsko, Stonava. Tato slova zněla katedrálou nedaleko centra slezské metropole dnes po poledni opakovaně. Zmiňoval je ve svém proslovu často i katovický arcibiskup Wiktor Skworc. Důvodem tak častých zmínek bylo právě čtvrteční důlní neštěstí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku.

"Náš region má silnou hornickou tradici. Proto nás neštěstí v dole na Karvinsku tak zasáhlo," řekl arcibiskup. Znovu se podle něj ukázalo, jak je práce v podzemí nebezpečná. "Povolání horníka je těžké. Když jede klecí dolů, nikdy neví, zda vyjede i nahoru," řekl.

Arcibiskup dodal, že pro horníka je největším nebezpečím voda, oheň a metan. Právě metan byl příčinou čtvrtečního neštěstí. "Je nutné podrobně prošetřit, co bylo příčinou této tragédie. V duchu jsme s rodinami mrtvých horníků," doplnil.

Na mši přišel i bývalý horník. "V dole v Katovicích jsem pracoval 30 let. Takže se dokážu vžít do pocitů rodin," řekl ČTK muž středního věku. Kvůli smrti horníků na mši zamířil i starší manželský pár. "Byli jsme uctít památku našich mrtvých na nedalekém hřbitově. Spojili jsme to s tím, že se pomodlíme i za mrtvé horníky. Soucítíme s rodinami v tomto předvánočním období," řekl ČTK muž.

Polsko dnes za oběti čtvrtečního důlního neštěstí na Karvinsku drží den státního smutku. Vlajky na veřejných budovách visí na půl žerdi, během celého dne se nebudou konat žádné sportovní ani zábavní akce. Státní smutek vyhlásil v pátek polský prezident Andrzej Duda. "Můžeme být nyní duchem a modlitbou s (pozůstalými) rodinami, vzpomínat na ty, kteří zahynuli," řekl v sobotu prezident polskému veřejnoprávnímu rozhlasu.

Podzemím Dolu ČSM výbuch otřásl ve čtvrtek odpoledne. Zemřelo 13 horníků, tři skončili v nemocnici. Jeden ze zraněných je stále v kritickém stavu. Severní část dolu zůstává i nadále uzavřená.