Toronto - Debata někdejšího hlavního stratéga Bílého domu Stevea Bannona s konzervativním komentátorem Davidem Frumem způsobila v kanadském Torontu rozruch. V pátek večer před koncertním sálem v centru města protestoval proti Bannonovi dav lidí, debata kvůli tomu začala s hodinovým zpožděním a policie zatkla 12 lidí, uvedla agentura AP. Téměř 3000 diváků Bannon svými názory na populismus příliš nepřesvědčil.

Bannon přijel do Toronta krátce před americkými volbami do Kongresu jako jeden ze dvou diskutérů moderované debaty u budoucnosti populismu. "Nejde o to, zda je populismus na vzestupu a zda má populismus nějakou politickou budoucnost. Jediná otázka, kterou si musíme klást, zní: půjde o populistický nacionalismus nebo o populistický socialismus?" řekl Bannon 2700 platícím divákům v auditoriu.

Bannonovu úvodní promluvu v sále přerušila žena s transparentem, později diváci na jeho věty často reagovali nevěřícným smíchem. Diváci se smáli například poté, co Bannon prohlásil, že Trumpův ekonomický nacionalismus prospívá všem bez ohledu na rasu, etnikum a barvu kůže. Stejně reagovali na vysvětlení, že Trump není islamofob, protože jako první zemi ve funkci navštívil Saúdskou Arábii.

Bannonův rival v debatě argumentoval, že populismus je pro liberální demokracie největším ohrožením od pádu komunismu.

Bannon patřil k Trumpovým nejbližším spolupracovníkům během prezidentské kampaně a prvních měsíců v úřadě. Po Trumpově volebním vítězství v Bílém domě zastával funkci strategického poradce. Z té byl po mnoha kontroverzích odvolán loni v srpnu v době, kdy Trump čelil silné kritice kvůli reakci na násilnosti ve Virginii vyprovokované bělošskými rasisty.

V poslední době na sebe Bannon upozornil mimo jiné plánem spojit všechny nacionalistické a populistické síly Evropy v rámci svého uskupení s názvem Hnutí (The Movement), které by podle něj mělo usilovat o hlasy při volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019. Vznik populistické aliance ale už odmítli například zástupci protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) nebo předsedkyně francouzského krajně pravicového Národního sdružení (bývalé Národní fronty) Marine Le Penová, která přitom Bannona letos pozvala na sjezd své strany.

Letos v září navštívil Bannon Česko a na zámku v Lánech se setkal s prezidentem Milošem Zemanem, který podle svého mluvčího při schůzce zdůraznil, že "v současné době je klíčový boj proti mezinárodnímu terorismu".