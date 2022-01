Banky zdražují hypotéky, ČSOB tak činí od pondělí u všech fixací

Praha - Banky v návaznosti na razantní zvýšení základní úrokové sazby České národní banky dále zdražují hypotéky. Skupina ČSOB od 17. ledna zvyšuje sazby u všech fixací hypoték. Nově bude úroková sazba u nejčastěji využívané hypotéky s fixací na pět let vyšší o 0,6 bodu. Největší zdražení postihne sazby u jednoleté fixace, a to o jeden procentní bod. ČSOB to dnes sdělila ČTK.

Raiffeisenbank zvýšila sazby 4. ledna. Nárůst činí podle mluvčí banky Petry Kopecké od 0,8 bodu u jednoleté fixace až po 0,3 bodu u šestileté až desetileté fixace.

"Naše původní plány počítaly s pomalejším růstem úrokových sazeb. Nové sazby jsou nicméně reakcí na razantní krok ČNB z 22. prosince 2021, která se snaží zabránit dalšímu nárůstu inflace,“ uvedl předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Jiří Feix.

Ačkoliv chuť po vlastní nemovitosti má stále velká řada klientů, sazby přesahující čtyři procenta hypoteční trh podle Feixe velmi pravděpodobně zpomalí. Snížená poptávka po hypotékách bude pravděpodobně mít dopad také na ceny nemovitostí, které by neměly růst tak razantně jako v minulých letech. "Přesto však kvůli nízké nabídce nemovitostí, zvyšování inflace i cen stavebních materiálů a energií nečekáme jejich pokles," dodal.

Rozhodnutí ČNB z 22. prosince zvýšit základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta se podle analytiků rychle projeví ve zdražení úvěrů, zejména hypoték. Úroky brzy přesáhnou pět procent. Základní úroková sazba je nejvyšší od roku 2008.

"Růst repo sazby se vcelku svižně projeví u úvěrových produktů. Od nového roku proto můžeme očekávat další zvýšení sazeb hypotečních úvěrů pro nové klienty a pro klienty, kteří potřebují refixaci sazby. Sazby se pravděpodobně dostanou nad pět procent," řekl ČTK analytik Partners Martin Mašát.