Banky poskytly v září hypotéky za 29,4 mld. Kč, o 2,1 miliardy méně než v srpnu

Praha - Zájem o hypotéky pokračoval i v září, kdy banky a stavební spořitelny poskytly nové hypoteční úvěry za 29,4 miliardy Kč. Je to mírně méně než v srpnu, kdy to bylo 31,5 miliardy Kč. Stále však jde o nadstandardní výsledek. Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték stoupla na 2,43 procenta ze srpnových 2,31 procenta. Vyplývá to z nových statistik České bankovní asociace Hypomonitor, které bude informace poskytovat za celý bankovní sektor pravidelně v polovině měsíce.

Objem refinancovaných úvěrů dosáhl 7,7 miliardy Kč, proti srpnovým devíti miliardám také mírně zvolnil. Úroková sazba u těchto úvěrů byla v září 2,28 procenta, když v srpnu to bylo 2,17 procenta.

"Trend zvyšování sazeb v září pokračoval v obdobné rychlosti jako v předchozích měsících, což je dáno i tím, že rychlejší než očekávaný růst úrokových sazeb ze strany České národní banky přišel až na konci měsíce. Hypoteční sazby se ale nemusí vyvíjet v tandemu se sazbami centrální banky, jelikož reagují především na tržní úrokové sazby delších splatností," řekl novinářům analytik ČBA Jakub Seidler.

Tržní úrokové sazby delších splatností v posledních týdnech však podle něj začaly opět rychleji stoupat. Přiblížily se nebo dokonce překonaly již své úrovně z konce roku 2018, a jsou tak nejvyšší za posledních deset let. To naznačuje, že i růst hypotečních sazeb v příštích měsících dále zrychlí a poměrně brzy překročí tříprocentní hranici.

Tento vývoj patrně ztlumí poptávku po hypotečních úvěrech, která je v letošním roce velmi silná, upozornil Seidler. V krátkém období však může obava z růstu sazeb přimět některé domácnosti uspíšit žádost o hypotéku, a objemy poskytnutých hypoték tak mohou zůstat nadstandardní navzdory rostoucím sazbám. Letošní rok každopádně bude z pohledu nových hypoték bezesporu rekordní a bude jej obtížné dlouho překonat, dodal.

Průměrná hypotéka byla v září 3,34 milionů Kč. Postupné zvyšování velikosti hypotéky je dáno tím, že růst cen nemovitostí pokračuje ve svižném tempu.Meziroční dynamika cen nemovitostí ve druhém čtvrtletí dále zrychlila k 15 procentům a patřila mezi tři nejvyšší v zemích EU.