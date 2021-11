Banky poskytly v říjnu hypotéky za 40,4 mld. Kč, mírně více než v září

Praha - Zájem o hypotéky přetrvával i v říjnu, kdy banky a stavební spořitelny poskytly nové hypoteční úvěry za 40,4 miliardy korun. Je to mírně více než v září, kdy to bylo 40,3 miliardy korun. Průměrná úroková sazba u nově poskytnutých hypoték stoupla na 2,54 procenta ze zářijových 2,41 procenta. Vyplývá to z nových statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data na rozdíl od Hypoindexu všechny hypoteční banky a stavební spořitelny na českém trhu.

Z celkového objemu tvoří přes 31 miliard korun hypotéky nové a přes devět miliard korun hypotéky refinancované. U refinancovaných úvěrů byla průměrná sazba o zhruba desetinu procentního bodu nižší. Vzhledem k růstu úrokových sazeb na trhu je zřejmé, že i hypoteční úrokové sazby začnou v příštích měsících zdražovat významněji. Dosavadní růst brzdí podle asociace postupné uzavírání smluv, které začaly být řešeny několik měsíců nazpět ještě s nižší úrokovou sazbu.