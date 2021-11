Banky poskytly v říjnu hypotéky za 40,4 mld. Kč, mírně více než v září

Praha - Zájem o hypotéky přetrvával i v říjnu, kdy banky a stavební spořitelny poskytly nové hypoteční úvěry za 40,4 miliardy korun. Je to mírně více než v září, kdy to bylo 40,3 miliardy korun. Průměrná úroková sazba u nově poskytnutých hypoték stoupla na 2,54 procenta ze zářijových 2,41 procenta. Vyplývá to z nových statistik České bankovní asociace Hypomonitor, které má ČTK k dispozici. Do Hypomonitoru dodávají data na rozdíl od Hypoindexu všechny banky a stavební spořitelny na českém trhu.

Z celkového objemu tvoří přes 31 miliard korun hypotéky nové a přes devět miliard korun hypotéky refinancované. U refinancovaných úvěrů byla průměrná sazba o zhruba desetinu procentního bodu nižší. Vzhledem k růstu úrokových sazeb na trhu je však zřejmé, že i hypoteční úrokové sazby začnou v příštích měsících zdražovat významněji. Dosavadní růst brzdí podle asociace postupné uzavírání smluv, které začaly být řešené několik měsíců zpět ještě s nižší úrokovou sazbou.

"Po posledním zvýšení základních úrokových sazeb ze strany ČNB je velmi pravděpodobné, že se sazby hypotečních úvěrů napříč celým trhem budou pohybovat okolo čtyř procent, případně mírně nad ní," řekl dnes ČTK manažer hypoték v Komerční bance Ondřej Šuchman. Další vývoj bude podle něj závislý na následných krocích ČNB a zejména na vývoji sazeb na mezibankovních trhu.

Aktuálně se už sazby nových hypoték blíží ke čtyřem procentům, doplnil ředitel hypoték v Raiffeisenbank Milan Voldřich. Vyšší sazby podle něj zapříčiní horší dostupnost hypoték. "Při průměrné hypotéce přes tři miliony Kč a dvouprocentním zvýšení sazby se splátka rázem zvýší o 3000 Kč. Banky navíc poskytují hypotéky zpravidla tak, aby splátka byla nejvýše 40 procent příjmu. Žadatel tak bude muset prokázat u průměrné hypotéky o 7500 Kč vyšší příjem než doposud," vyčíslil.