Banky kvůli koronaviru omezují otevírací dobu poboček

Praha - Banky v souvislosti s restriktivními opatřeními proti šíření koronaviru omezují otevírací dobu svých poboček. Některé ji nezkracují plošně, ale podle zdravotní a rodinné situace svých zaměstnanců. Vyplývá to z vyjádření zástupců největších bank na dotaz ČTK.

Zkrácení otevírací doby poboček dnes oznámila Komerční banka. Nová otevírací doba všech poboček od listopadu je každý pracovní den od 9:00, dvakrát týdně do 17:00 a v pátek do 15:00. "Cílem rozhodnutí je dále omezit možnost šíření koronaviru a ochránit tak naše zaměstnance a klienty," uvedl člen představenstva banky Miroslav Hiršl.

Všechny pobočky České spořitelny a regionální korporátní centra budou do ukončení nouzového stavu otevřené do 16:00. Platí to i pro pobočky v nákupních centrech, které navíc budou v neděli zavřené.

Všechny pobočky Sberbank budou otevřeny v pondělí a ve středu od 9:00 do 16:00 s polední přestávkou od 12:00 do 13:00 a v úterý, čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00 bez polední přestávky. O úpravě otevírací doby poboček v obchodních centrech v Praze a Brně se ještě jedná. "Situaci průběžně vyhodnocujeme. Pokud to bude nutné, vybrané pobočky jsme připraveni krátkodobě uzavřít," řekl ČTK šéf retailu banky Milan Horák.

Moneta zavřela všechny pobočky v obchodních centrech. Ve zbytku poboček zavírá nejpozději v pět hodin odpoledne a zároveň zavedla polední pauzy. "Vyšli jsme tím vstříc našim zaměstnancům, kteří si tak mohou alespoň na chvíli v zázemí poboček a při dodržování veškerých dalších preventivních opatření oddychnout bez roušek," uvedla mluvčí banky Zuzana Filipová.

Unicredit Bank od tohoto čtvrtku omezila otevírací hodiny od deseti do 14 hodin ve všech pobočkách. "Tak, abychom chránili naše zaměstnance, ale zároveň aby si klienti mohli vyřídit nezbytné operace, protože banky jsou součástí kritické infrastruktury," informoval mluvčí banky Petr Plocek.

"Současné situaci přizpůsobujeme otevírací dobu," doplnila mluvčí Air Bank Jana Pokorná. Vzhledem k současné situaci a omezenému pohybu lidí nově budou pobočky zavírat v 19 hodin a v neděli budou mít nově zavřeno.

ČSOB se zatím k plošné úpravě nechystá. Průběžně podle mluvčího Patrika Madleho upravuje otevírací dobu na konkrétním místě s ohledem na potřeby klientů a také s ohledem na dostupnost zaměstnanců banky.

Raiffeisenbank otevírací dobu poboček plošně neupravuje. "Přistoupili jsme pouze k omezení provozu poboček v obchodních centrech, kde je minimální návštěvnost v souvislosti se zavedenými opatřeními vlády a tam, kde se potýkáme s nedostatkem personálu z důvodu karantény. Jde o jednotky případů. Ostatní pobočky fungují ve standardním režimu," podotkla mluvčí banky Petra Kopecká.