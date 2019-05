Banky jsou připraveny dát do Fondu národního rozvoje miliardy Kč

Praha - Největší tuzemské banky jsou připraveny investovat do základního kapitálu Fondu národního rozvoje miliardy korun. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími bankami. Klíčovou přidanou hodnotou fondu je podle nich fakt, že vložené miliardy korun mohou být znásobeny formou konkrétních investičních projektů v hodnotě desítek až stovek miliard korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že do fondu by příští rok při jeho vzniku mohly čtyři největší banky odvést asi šest miliard korun. Vznik fondu a případné příspěvky by nyní měla projednat pracovní skupina.

"Shodli jsme se s panem premiérem na tom, že Národní rozvojový fond je nejlepším řešením budoucí prosperity ČR. Zajistí nejefektivnější využití investic bank a dalších společností do oblastí, které budou vládou určeny jako strategické priority. V této souvislosti se primárně hovoří o investicích do nájemního a sociálního bydlení, vzdělávání a dopravní a sociální infrastruktury," uvedl generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

"Součástí naší společenské role je podporovat investiční aktivitu státu a spoluvytvářet tak dlouhodobou prosperitu domácí ekonomiky i celé ČR," řekl generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Profesionálně řízený a nezávisle spravovaný fond vnímá nejen jako iniciativu, která usnadní financování vybraných investičních projektů státu, ale i jako další příspěvek bank ke kvalitnějšímu životu občanů ČR. "Domníváme se, že by tento fond mohl zvýšit investiční kapacitu ekonomiky a podpořit řadu důležitých projektů včetně sociálního bydlení, vzdělání, dopravy a digitalizace ekonomiky," dodal mluvčí ČSOB Patrik Madle

Salomon předpokládá, že do fondu začnou přispívat i další velké společnosti, kterým záleží na prosperitě ČR. "V tuto chvíli spolu s ostatními bankami a představiteli ministerstev financí a průmyslu a obchodu intenzivně pracujeme na vytvoření základních struktur a orgánů Fondu národního rozvoje," doplnil.

Plán vlády na vytvoření Národního rozvojového fondu, do kterého by přispívaly banky v ČR, přivítala i Česká bankovní asociace. Vytvoření fondu je podle ní z ekonomického a praktického pohledu lepší, než zavedení jakékoliv formy dodatečného sektorového zdanění, protože umožní využít peníze pro dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.

Premiér Babiš dnes znovu odmítl návrh koaliční ČSSD na zavedení bankovní sektorové daně. Ta by podle něj v důsledku poškodila všechny občany, protože banky by náklady přenesly do ceny svých produktů. Jako příklad uvedl vývoj v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. ČSSD již dříve naopak vznik fondu odmítla jako nesystémový návrh.