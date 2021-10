Banky i pojišťovny jsou podle zátěžových testů ČNB nadále odolné

Praha - Nejnovější zátěžové testy českých bank a pojišťoven ukázaly, že oba sektory jsou i nadále odolné a připravené odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Česká národní banka. Pro testy provedené na datech z konce roku 2020 bylo vybráno 15 tuzemských bank, které reprezentují zhruba 90 procent aktiv celého sektoru, a 20 pojišťoven, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného pojistného v roce 2020 činil 99,6 procenta trhu.

Celková kapitálová přiměřenost bankovního sektoru byla ke konci loňska 22,6 procenta. Klesnout by přitom neměla pod osm procent. Kapitálová přiměřenost představuje minimální výši vlastních zdrojů, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat.

"Kapitálový poměr testované části bankovního sektoru by se v případě nepříznivého scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí, snížil na 18 procent. I tak však celková kapitálová přiměřenost testované části bankovního sektoru zůstala výrazně nad regulatorním minimem osmi procent a prokázala, že sektor v současnosti disponuje odpovídajícím kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat i silně negativní šoky," uvedla ČNB.

Zátěžový test v případě pojišťoven byl zaměřen na testování dopadu tržních rizik, rizika katastrofických škod způsobených povodní, rizika poklesu pojistného u neživotního pojištění a rizika okamžitého storna části životního portfolia pojišťovny. "Také souhrnné výsledky zátěžového testu ukázaly, že pojišťovací sektor byl ke konci roku 2020 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů," uvedla centrální banka.

Celkový tzv. solventnostní poměr za testované pojišťovny by činil v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 173 procent, a nacházel by se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima 100 procent. "Nejvýznamnější dopad ze sledovaných rizik mělo na pojišťovny riziko spojené s investicemi do akcií a riziko poklesu cen státních dluhopisů," upozornila ČNB.