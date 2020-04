Banky čekají k chytré karanténě na vyjádření regulátorů

Praha - Banky čekají při přípravě projektu takzvané chytré karantény na finální vyjádření příslušných regulátorů, jejichž stanovisko je pro jeho reálný start nezbytné. Česká spořitelna je připravena na zapojení do projektu okamžitě, další banky buď teprve jednají o spolupráci, nebo je o poskytování dat za účelem vyhledání a izolaci lidí nakažených koronavirem nikdo neoslovil. Vyplývá to ankety ČTK mezi velkými bankami.

Podle vyjádření zdrojů z bankovních kruhů panuje na straně ministerstva zdravotnictví a Úřadu na ochranu osobních údajů zmatek. Obě instituce podle nich nejsou schopny vůči bankám vydat jednoznačné stanovisko, zda souhlasí s technologickým a právním postupem, který banky navrhují, aby stát mohl využít data o platebních operacích nakažených osob a zároveň maximálně ochránit osobní informace klientů.

Projekt chytré karantény spočívá v tom, že pokud člověk nakažený covidem-19 dá souhlas, vytvoří specialisté z údajů v jeho mobilu od mobilních operátorů a platební karty od bank mapu jeho pohybu z posledních pět dní. Díky tomu se snadněji odhalí lidé, s nimiž se setkal a mohl je nakazit. K nim pak vyjede armádní tým na testování. Odběry na základě speciálních map ale zatím nezačaly.

"V souladu s mimořádným nařízením vlády jsme schopni okamžitě začít poskytovat data o karetních transakcích klientů nakažených koronavirem, kteří o tato data požádají a udělí souhlas příslušným státním orgánům s využitím těchto svých dat pro tvorbu tzv. vzpomínkových map, které usnadní zmapovat jejich předchozí pohyb a kontrolovat šíření pandemie," řekl ČTK mluvčí banky Filip Hrubý. V tuto chvíli očekává finální vyjádření regulátorů. "Následně jsme připraveni uspokojit poptávku ze strany ministerstva zdravotnictví a příslušných hygienických stanic," dodal.

"Do projektu zatím nejsme zapojení, jednáme však o spolupráci," uvedl mluvčí ČSOB Patrik Madle. V případě navázání spolupráce hodlá podle něj banka i zde dodržovat nejpřísnější podmínky při poskytování a zveřejňování anonymizovaných dat. Sberbank je podle mluvčí Radky Černé připravena data pro využití v chytré karanténě poskytovat, pokud obdrží žádosti, která budou splňovat veškeré náležitosti, především souhlas klientů s použitím jejich dat z karetních transakcí.

Komerční banka analyzuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Z něj vyplývá, že je výhradně na každé bance, jak vymezí a navrhne zpracování údajů o chování určené osoby za stanovené období. Zpracování prováděné bankou ale musí zahrnovat pouze nezbytné operace, které je nutno dělat přiměřeně v rámci úzce vymezeného účelu a za dodržení všech stanovených podmínek. Zpracování údajů každou bankou musí trvat nejvýše šest hodin.

Do testovací fáze projektu tzv. chytré karantény na jižní Moravě se minulý týden zapojily řádově jednotky stovek lidí. Nakaženým hygienici nechali vytvořit vzpomínkovou mapu na základě údajů o pohybu jejich mobilního telefonu a platební karty. Při rozhovoru s hygienikem si pak lidé na základě údajů v mapě mohou lépe vzpomenout, kde se pohybovali a koho tam potkali a mohli ho tedy nakazit. Na sklonku tohoto týdne by se měl systém rozšířit na severní Moravu a do Prahy a v týdnu po Velikonocích do zbytku země.