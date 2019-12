Banksy instaloval v Betlémě chmurnou scénu Narození Páně

Betlém (Palestina) - Britský sprejer Banksy připomenul Vánoce a také situaci Palestinců svým novým dílem v Betlémě. V pátek tam odhalili v jeho nepřítomnosti dílo s názvem Betlémská jizva. Scéna svaté rodiny s jesličkami je instalována u repliky betonové zdi dělící Betlém od Izraele provrtané střelou. Betlém, který leží na palestinském západním břehu Jordánu, je podle křesťanů rodištěm Ježíše Krista a nyní v něm vrcholí přípravy na vánoční oslavy.

Scéna Narození Páně byla instalována u vchodu do hotelu, jenž stojí přímo u betonových panelů zdi, kterou zdobí Banksyho tvorba podobně jako interiér hotelu. The Walled Off Hotel Banksy vyzdobil v roce 2017. Okna pokojů směřují právě na zeď.

Nová kreace spočívá ze stolku, na němž postavičku ležícího malého dítěte obklopují Josef a Marie a vedle nich po každé straně leží kráva a osel. Stolek je těsně u betonové zdi a nápisy za scénou vyzývají k míru a lásce. Prostřední panel nahoře nad výjevem je prostřelen a jizvy v betonu kolem něj připomínají vánoční hvězdu.

Ředitel hotelu Visám Salsa řekl, že Betlémská jizva je symbol "hanby, jež se týká těch, kdo podporují nelegální (izraelskou) okupaci". Izrael Západní břeh obsadil ve válce v roce 1967. V roce 2002 začal kolem tohoto území stavět zeď z betonových bloků vysokých několik metrů a zdůvodnil to bezpečnostní situací. Mezinárodní soudní dvůr konstrukci označil za nelegální.

Banksy se už delší dobu inspiruje situací na palestinských územích a jesličky u zdi jsou jeho novým příspěvkem. "Je to úžasný a odlišný způsob, jak mluvit o Betlému a přinutit lidi přemýšlet o tom, jak tady žijeme," řekl Salsa.

Banksyho graffiti se začaly v Británii objevovat v roce 2003, do Betléma se umělec vydal v roce 2007 a zanechal za sebou několik maleb na bezpečnostní zdi.