Bankovní sektor je podle zátěžových testů ČNB nadále odolný

Praha - Bankovní sektor si udržel vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům a do krize způsobené šířením koronaviru vstoupil v dobré kondici. V základním scénáři ekonomického vývoje, který odpovídá květnové prognóze ČNB, by podle zátěžových testů neměla problémy většina bank. Pouze tři banky se mohou dostat do situace, kdy by neměly dostatek kapitálu. Na tiskové konferenci ke zprávě o finanční stabilitě to uvedl ředitel sekce finanční stability České národní banky Jan Frait. V ČR je v současnosti 49 bank a poboček zahraničních bank.

Katastrofický scénář v zátěžových testech počítá s příchodem druhé vlny pandemie, která by zasáhla Evropu a ČR ke konci letošního roku. Při takovém vývoji by banky utrpěly rozsáhlé úvěrové ztráty. Kapitálový poměr by se prudce snížil a 13 bank by se dostalo pod minimální hranici osmi procent. Pro stabilizaci sektoru by bylo potřeba dodat 62 miliard korun. I tak by podle Fraita nešlo o výrazně dramatické číslo v souvislosti s tím, že čistý zisk bank loni činil zhruba 91 miliard korun.

Základní scénář ČNB počítá letos s poklesem ekonomiky o osm procent a příští rok s růstem čtyři procenta. Alternativní pesimistický scénář, který počítá s nástupem další vlny pandemie na konci letošního roku, by mohla česká ekonomika letos klesnout až o 13,5 procenta a příští rok o 1,5 procenta.

Banky budou odvádět méně do rezerv na ochranu úvěrového trhu

Banky budou od července letošního roku odvádět méně peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka (ČNB) dnes snížila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 0,5 procenta z jednoho procenta. ČNB o tom dnes informovala na tiskové konferenci poté, co bankovní rada projednala Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

Zároveň centrální banka oznámila, že je připravena v případě výrazného nárůstu úvěrových ztrát bank rezervu zcela uvolnit, aby podpořila jejich schopnost plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.

"ČNB zároveň považuje za přirozené, že za silně nepříznivého vývoje domácí ekonomiky banky po případném rozpuštění proticyklické kapitálové rezervy využijí rovněž bezpečnostní kapitálovou rezervu a eventuálně i kapitálovou rezervu ke krytí systémových rizik, aby mohly dál poskytovat služby svým klientům," uvedla centrální banka.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření v rámci směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.