Bankovní asociace: Rizikově zadlužených Čechů je letos 11 procent

Praha - Podíl rizikově zadlužených Čechů letos dosáhl 11 procent. Četnější je u mužů, často ve věku mezi 27 až 53 lety, se základním vzděláním a žijících mimo Prahu. Vyplývá to z letošního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) prezentovaného na dnešní tiskové konferenci. Zkušenost s půjčkami má 83 procent obyvatel Česka.

Za rizikové chování se považuje to, že si dlužníci na své nákupy půjčují přesto, že nemají možnost šetřit (12 procent), mají tři a více půjček (devět procent), ale zejména že si půjčují na splátku jiné půjčky (13 procent). "Vzít si půjčku na splacení předchozí půjčky je typicky rizikové chování a počet lidí, kteří se takto chovají, je alarmující. Pokud nám banka odmítne půjčit, měl by to být pro nás varovný signál, že půjčka bude zřejmě nad naše možnosti. Jít žádat o úvěr k nelicencovanému poskytovateli půjček může představovat cestu do pekel," uvedl náměstek ředitelky asociace Filip Hanzlík.

Naopak zodpovědně se chovají Češi, kteří by se při případné neschopnosti splácet svůj dluh snažili vyjednávat s poskytovatelem půjčky odklad splátek (32 procent) nebo by zkusili půjčky konsolidovat (pětina). Průzkum také ukázal, že dvě třetiny populace, které mají zkušenosti s půjčkou, se o svou schopnost splácet neobávají. Téměř osm z deseti Čechů považuje výši svých půjček za bezpečnou.

Nejčastěji si Češi půjčují prostřednictvím nákupu na splátky (38 procent), kontokorentu (38 procent), jiného spotřebitelského úvěru (35 procent) nebo prostřednictvím kreditní karty (31 procent). Tou její uživatelé nejčastěji hradí běžné nákupy (43 procent). Na 17 procent Čechů deklaruje, že si nikdy na nic peníze nepůjčili.

Na 43 procent Čechů splácí nyní nějaký úvěr. Pořídili si na něj především auto nebo motorku (13 procent) nebo zrekonstruovali byt (11 procent). Nejčastěji dluží do 200.000 korun. Téměř dvě třetiny Čechů si půjčku, kterou momentálně splácí, vzaly z důvodu nedostatku hotovosti. Pětina nechtěla čekat, než si našetří. Každý desátý Čech se na nákup na splátky nechá nalákat výhodnou akcí, která při koupi zboží na splátky nabízí například menší nebo dokonce nulový úrok, upozornil specialista výzkumné agentury Ipsos Michal Straka.

Lidé si nejčastěji půjčují od banky (56 procent), zhruba třetina využila možnost půjčky od splátkové společnosti nebo od rodiny a známých. Zda má společnost licenci od ČNB, většina lidí nezjišťuje. Jinde než u banky si lidé půjčují především kvůli jednoduššímu (49 procent) a rychlejšímu (46 procent) vyřízení, ale i nižšímu úroku (24 procent).

Téměř polovina dotazovaných si v následujících dvou letech plánuje vzít úvěr, nejčastěji na rekonstrukci bytu nebo na auto. Během pandemie se řada lidí pustila do úprav bydlení a dá se předpokládat, že v nich budou pokračovat. Na trhu se také začal projevovat nedostatek komponent pro výrobu automobilů, jenž vyústil v opožděné dodávky hotových aut. Proto řada Čechů musela nákup odložit a nový vůz plánují koupit v následujících dvou letech, upozornil Straka.