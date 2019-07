Bankovní asociace ponechala odhad růstu ekonomiky na 2,4 procenta

Praha - Česká bankovní asociace (ČBA) v aktualizované prognóze ponechala odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,4 procenta. Odhad komplikují nejistoty ohledně vývoje v zahraničí, zejména pak německé ekonomiky. Představitelé asociace o tom dnes informovali na tiskové konferenci. Pro příští rok asociace ponechala odhad na 2,3 procenta.

"Strach a nejistota jsou největšími nepřáteli současné evropské konjunktury, a tedy i české ekonomiky. Ať už jde o potenciální brexit, zpomalování růstu nejvýznamnějších světových ekonomik nebo třeba vynucený nástup nových technologií do automobilového průmyslu. Taková situace často nahrává odkladům firemních investic, větší obezřetnosti spotřebitelů a v konečném důsledku i ztrátě hospodářského tempa," uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek.

Ekonomický analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník upozornil, že v současnosti jsou exportní objednávky německých firem na minimu a ani jejich výhled se nelepší. "Německé firmy také čekají na uvolnění napětí mezi USA a Čínou a neinvestují," uvedl.

Celkově by se na růstu ekonomiky měly podle prognózy rovnoměrně podílet soukromá, vládní spotřeba a investice. Růst investic by přitom měl klesnout z loňských mimořádných 7,2 procenta na 2,8 procenta letos. Příští rok by měl být růst investic zhruba tříprocentní. "Určitou roli tady hraje i průběh čerpání strukturálních a investičních fondů EU, který nijak nesouvisí s průběhem hospodářského cyklu, nicméně jej ovlivňuje," uvedla asociace.

Průměrná míra inflace by letos měla stoupnout podle odhadů ČBa na 2,6 procenta z loňských 2,1 procenta. K této hodnotě by se měla inflace následně vrátit příští rok. "I díky umírněnějším mzdovým požadavkům se inflace postupně vrátí ke svému cíli a ČNB bude i ve světle nejistého vnějšího prostředí preferovat stabilitu úrokových sazeb," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank. Asociace upozornila, že tentokrát se názory hlavních ekonomů na možný růst ekonomiky rozdělily do tří skupin. První skupina čeká zrychlení růstu v příštím roce, druhá očekává pro oba roky stejné hodnoty a třetí slupina předpokládá pro tento i příští rok postupný pokles růstu. "Za výše uvedenými odhady stojí zejména rozdílné pohledy na vnější rizika a na vývoj investic. Výsledná prognóza představuje kompromis mezi těmito názory," uvedla asociace.

Česká národní banka odhaduje v květnové prognóze letošní růst ekonomiky na 2,9 procenta a příští rok na tři procenta. Ministerstvo financí v dubnové prognóze odhadovalo růst letos i příští rok na 2,4 procenta. ČNB zveřejní novou prognózu ve čtvrtek 1. srpna, ministerstvo financí ve středu 31. července.

Ukazatel 2018 (skutečnost) 2019 (prognóza) 2020 (prognóza) Růst reálného HDP (%) 3,0 2,4 2,3 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 3,2 2,8 3,1 Průměrná nominální mzda (růst v %) 7,5 6,7 5,5 Míra inflace: CPI (%) průměr 2,1 2,6 2,1 Vládní deficit/přebytek (% HDP) 0,9 0,0 -0,5 Vládní dluh (% HDP) 32,6 31,3 30,5 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 25,64 25,60 25,24 Základní sazba ČNB 2T REPO (%): konec období 1,75 2,00 2,00 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 7,9 6,2 5,0 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 5,7 4,3 4,0

Zdroj: ČNA