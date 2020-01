Banka pomůže nemocnici v Brně s dluhy, než jí dá stát úvěr

Brno - Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně získala bankovního partnera, který jí pomůže vyřešit závazky po splatnosti do doby poskytnutí úvěru ze strany státu. ČTK to dnes řekl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák. UniCredit Bank vyčlenila pro nemocnici přes miliardu korun. Z peněz chce Vajdák nejdříve řešit největší dodavatele a ty, kterým dluží nejdéle, postupem času chce splatit všechny dluhy. Nemocnice má závazky přes dvě miliardy, víc než polovina je po splatnosti. Stát chce dát nemocnici úvěr 1,3 miliardy.

Díky splácení ušetří nemocnice podle Vajdáka za penále. S dodavateli chce jednat o snížení cen. Navýšily se i úhrady od pojišťoven. Nemocnice navíc rozjela odběrové centrum, aby nemusela nakupovat krev, restrukturalizovala počet administrativních pracovníků a také chce získat sponzory a nabízí reklamu v areálu. "Všechno by mohlo přinést asi 150 milionů ročně. Chceme tím dostat roční hospodaření na nulu," uvedl Vajdák.

Nemocnice peníze od banky využije v následujících týdnech. K řešení se uchýlila s ohledem na ekonomický stav nemocnice, aby překlenula dobu, než jí stát dá přislíbený úvěr 1,3 miliardy korun se splatností na 10 let.

Od UniCredit Bank nebude nemocnice čerpat úvěr, ze zákona to nemůže. Banka peníze poskytne jako profinancování budoucích pohledávek za zdravotními pojišťovnami. Vedení nemocnice věc konzultovalo s ministerstvy zdravotnictví a financí tak, aby vše bylo v souladu se zákonem.

Z peněz od banky bude nemocnice splácet dluhy i potřebné věci, banka potom peníze dostane od pojišťoven, případně je nemocnice zaplatí z úvěru od státu. "Úvěr státu pak budeme splácet z odpisů, což trochu omezí investice. Jiná cesta ale není, nemocnice si musí na provoz vydělat." uvedl Vajdák.

Díky splacení dluhů nebude nemocnice muset platit úroky a penále, které si už někteří dodavatelé nárokovali. "Ušetříme tím asi 20 milionů. Hrozilo ale, že by se úroky a penále vyšplhaly až na 100 milionů," poznamenal Vajdák. S dodavateli chce jednat také o snížení cen například za materiál, léky i služby, na čemž by nemocnice mohla ušetřit další miliony korun. Navíc se zvýšily platby od pojišťoven. "Podařilo se nám také nastartovat výkonnost nemocnice, takže máme více výkonů a z toho i více peněz," řekl Vajdák. Peníze ušetřil i restrukturalizací asi 15 úvazků v administrativě, většina pracovníků odešla do důchodu. Nemocnice také rozjela odběrové centrum krve. "Letos bychom chtěli dosáhnout soběstačnosti, abychom nemuseli krev nakupovat. Tím bychom mohli ušetřit asi 10 milionů korun," řekl Vajdák. Peníze chce získat i z marketingu, nemocnice hledá sponzory a v areálu nabízí reklamní plochy. Nemocnice plánuje rozšířit i některé aktivity jako třeba dopravní službu pro převoz pacientů nebo léků, na kterou si nyní najímá firmy.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má kolem 3000 zaměstnanců. Roční obrat se blíží pěti miliardám korun.