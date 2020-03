Bank a pošt se omezení vlády nedotknou, budou otevřené

Praha - Bank a pošt se nová vládní omezení k zamezení šíření koronaviru nedotknou. Jejich pobočky zůstanou otevřené, a to i ty, které jsou v nákupních centrech. Zákaz provozu od dnešních 06:00 neplatí pouze pro restaurace a pro obchody s výjimkou potravin, lékáren či drogerií, ale zavřené musí být i služby, jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Rychlá občerstvení mohou i po nových opatřeních proti koronaviru pokračovat v provozu, když jídlo podávají výdejovým okénkem. Armáda zatím do nemocnic a záchrankám rozvezla 51.000 respirátorů. Na dnešní tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V hotelech může fungovat například servis jídla na pokoje, případně si lidé mohou jídlo v hotelové restauraci vyzvednout.

Armáda v pátek rozvezla do nemocnic a záchranným službám zhruba 51.000 respirátorů, byly rozděleny podle stavu zásob a požadavků, řekl na dnešní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že v pátek by mělo být dodáno zhruba 60.000 respirátorů. Někteří zdravotníci, krajské nemocnice a menší zařízení v regionech si v minulých dnech stěžovali na to, že kvůli omezení prodeje nemohou ochranné pomůcky sehnat.

Babiš dále informoval, že Vojtěch má nasmlouvané celkové závazné objednávky na 1,7 milionu respirátorů s dodáním mezi středou až pátkem příštího týdne. V pondělí by podle Vojtěcha také do Česka mělo dorazit pět milionů roušek, důležité jsou podle ministra zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky by měly být k dispozici například personálu, dále také lidem poskytujícím domácí péči a terénní služby.

Od dnešních 06:00 budou s výjimkami uzavřeny obchody a restaurace

Vláda rozhodla s účinností od dnešních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. ČTK to v SMS zprávě sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Toto nové opatření v boji proti šíření koronaviru má trvat do úterý 24. března 06:00. Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Od dnešních 06:00 také bude platit zákaz provozu heren a kasin. Vyplývá to z usnesení o dalších opatřeních kvůli nákaze koronavirem, které má vláda na <a href="https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-uzavreni-vsech-obchodu-krome-prodejen-potravin--lekaren--drogerii--cerpacich-stanic-a-nekterych-dalsich-180327/">webu</a>.

"Důvod byl ten, aby nedošlo ke koncentraci lidí hlavně v obchodních centrech, která otevírají v 8:30. Jsme přesvědčeni, že tato tvrdá opatření zavádíme proto, abychom zabránili skokovému nárůstu epidemie u nás," řekl Babiš Radiožurnálu s tím, že podobné opatření, jako je nyní v Itálii, chystá také Polsko a Slovensko.

Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.

Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, píše se v usnesení. Původně byl od pátku vstup do stravovacích služeb zakázán mezi 20:00 a 06:00.

Na 10 dní bude také zakázána činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s plochou přes 5000 metrů čtverečních. Zákaz provozu heren a kasin v usnesení není omezen konečným termínem 24. března 06:00, jako je tomu u ostatních opatření.

