Baník veze tři body z Brna, venku neprohrál počtvrté za sebou

Brno - Fotbalisté Ostravy zvítězili ve 14. kole první fotbalové ligy v Brně 1:0. Tři body jim zařídil na konci první půle proměněnou penaltou Dyjan De Azevedo. Baník tak vyhrál čtvrtý venkovní zápas po sobě, už šest kol neprohrál a i přes dva odložené duely přezimuje v horní polovině tabulky. Brno prohrálo podruhé po sobě, doma z osmi ligových podzimních zápasů získalo pouhých pět bodů a do jarní části soutěže půjde ze 16. pozice znamenající sestup.

Do utkání vstoupili lépe hostující fotbalisté. Už ve třetí minutě vyslal Tetour krásným pasem do brejku Zajíce, který si poradil se stoperem Dreksou, ale už ne s vlastní koncovkou. V šesté minutě se prodral do vápna brněnský Fousek, ale ale také nezvládl řádně vystřelit. V 16. minutě po centru zprava musel před domácím Šumberou hasit nebezpečí Fillo za cenu rohu.

K prvnímu gólu měl blízko i Baník. Ve 27. minutě vznikl závar před Šustrovou brankou, ale Kuzmanovič ani Holzer nedokázali brněnského brankáře překonat. Ostrava zúročila mírnou převahu ve 39. minutě. Tetour se při průniku do šestnáctky dostal do kontaktu s ligovým debutantem Jamborem, sudí pískl penaltu, kterou De Azevedo bezpečně proměnil.

Na konci první půle mohl vyrovnat Fousek, jeho ránu z hranice šestnáctky ale zlikvidoval ostravský brankář Laštůvka. Po přestávce se oba týmy dostávaly do tempa velmi pozvolna. Na hřišti bylo k vidění více osobních soubojů než pohledné hry a šance se z toho nerodily téměř žádné.

S přibývajícím časem rostla snaha Zbrojovky o vyrovnání. V 76. minutě se do střelecké pozice dostal střídající Fila, ale jen o vlásek minul břevno Laštůvkovy branky. Na zkušeného gólmana Baníku nevyzrál v 81. minutě z bezprostřední blízkosti ani Růsek a tak Ostrava dotáhla do vítězného konce třetí ligový duel s Brnem za sebou.

Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 0:1 (0:1).

Branka: 39. De Azevedo z pen. Rozhodčí: Berka - Horák, Hurych - Lerch (video). ŽK: Vintr, Fousek, Hlavica - Kaloč. Bez diváků.

Brno: Šustr - Bariš, Dreksa, Gajič (23. Kotula, 46. Hlavica), Šural - Štepanovský, Jambor (75. Koudelka), Vaněk, Šumbera (46. Vintr) - Růsek, Fousek (75. Fila).. Trenér: Dostálek.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Tetour (86. Azackij) - De Azevedo (86. Chvěja), Kuzmanovič (74. Kaloč), Holzer (74. Buchta) - Zajíc (70. Tijani). Trenér: Kozel.