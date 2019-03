Ostrava - Fotbalisté Ostravy se v utkání 25. kola první ligy rozešli s Mladou Boleslaví smírně 1:1 a v souboji o první šestku si před sedmými Středočechy udrželi pětibodový náskok. Baník vedl rychlým gólem Václava Procházky, ale hosté ještě před poločasem srovnali zásluhou střídajícího Murise Mešanoviče. Ostravský tým přerušil sérii tří proher, Boleslav na jaře ani pošesté neprohrála.

Baník se pokusil soupeře překvapit změnou rozestavení se třemi stopery a minimálně v úvodu mu záměr vyšel. Jeden z nich Procházka se už ve čtvrté minutě na malém vápně protlačil po rohu Hrubého k hlavičce a s tečí jednoho z hostujících hráčů míč poslal za záda brankáře Šedy.

Začátek patřil domácím i přesto, že na posledním předzápasovém tréninku přišli o zraněného kapitána Baroše. Signálem ke změně vývoje mohla být parádní kolmá akce hostů z 24. minuty: Hubínek nádherně vysunul Ladru, kterého ale vychytal Laštůvka. Ladra vzápětí dokázal ohrozit Laštůvku i po rohu, ale jeho volej z dvanácti metrů letěl nad břevno.

Domácí kontrovali Šašinkou, jehož umístěnou hlavičku ale vyškrábl Šeda. Hostující kouč Weber už po půlhodině stáhl ze hry Křápku a nasazení Mešanoviče mělo pro hosty takřka okamžitý účinek.

Středočeši v závěru poločasu ostravskou defenzivu přece jen prolomili. Přetažený centr na zadní tyč vrátil Komličenko na malé vápno úplně neobsazenému Mešanovičovi, proti němuž Laštůvka neměl žádnou šanci.

I druhý poločas přinesl vyrovnanou bitvu. Domácí opticky více hráli s balonem, ale vyložené příležitosti se rodily sporadicky. Ostravské akce nejčastěji končily u hrotového útočníka Šašinky. Ten mohl rozhodnout v 65. minutě, po Flešimanově přihrávce si uvnitř vápna navedl míč na střed, ale zakončení slabší levačkou nebylo tak prudké, aby ho Šeda nezlikvidoval.

Baník měl v závěrečné desetiminutovce už zřetelně navrch. Převaze však chyběly šance a tak ani posedmé za sebou nedokázal v nejvyšší soutěži Boleslavské porazit.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Viděli jsme mužný fotbal z obou stran, některé výkony z naší strany byly výborné. Celkový dojem pro mě byl dobrý. Konečně mužstvo zabralo a uvědomilo si, že bez týmové poctivé práce nedosáhneme výsledku. Bohužel nám chyběl ten jeden dokoplý balon do sítě. Měli jsme více šancí, ale Boleslav neustále zlobila a čekala na šanci. To útočné duo je obrovsky nebezpečné, když chvilku zaváháte. S přístupem to dnes bylo z naší strany dobré, pouze výsledek není takový, jaký jsme si přáli."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Domácí na nás vyrukovali se třemi obránci a přiznám se, že nás to trochu zaskočilo. Znám trenéra Páníka a vím, že je to konzervativní trenér. Baník byl dvacet minut lepším týmem, navíc se dostal brzy do vedení ze standardky, což mě mrzí. Do konce poločasu jsme ale stačili vyrovnat a ve druhé půli jsme měli takových dvacet třicet minut herně navrch a vypadalo to, že bychom to mohli překlopit na naši stranu. Baník se pak ale znovu dostal do tlaku a mohl strhnout vítězství na svou stranu. Oceňuju, že oba týmy hrály až do konce na vítězství."

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1)

Branky: 4. Procházka - 43. Mešanovič. Rozhodčí: Berka - Kříž, Kubr. ŽK: Diop - Jugas, Hájek, Přikryl, Komličenko, Matějovský, Hubínek, Mašek. Diváci: 10.593.

Ostrava: Laštůvka - Procházka, Šindelář, Stronati - Fillo, Jánoš, Hrubý, Fleišman - Diop, J. Šašinka (78. Holzer), Kuzmanovič (61. Granečný). Trenér: Páník.

M. Boleslav: Šeda - Křapka (33. Mešanovič), Hájek, Jugas, Fulnek - Takács, Hubínek - Ladra (79. Mašek), Matějovský (89. Tatajev), Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.