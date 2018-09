Zlín - Fotbalisté Baníku Ostrava zvítězili v předehrávce 9. kola první ligy 2:1 ve Zlíně, který neuspěl po sérii čtyř vítězství bez inkasované branky a promarnil šanci dostat se znovu alespoň na chvíli do čela tabulky. Neprůstřelnost zlínského brankáře Stanislava Dostála ukončil po 435 minutách Milan Baroš, na 2:0 zvýšil chvíli nato v 65. minutě Lukáš Pazdera. Domácí už jen korigovali gólem Jeana-Davida Beauguela. Zlín zůstal čtvrtá, ale Baník se na něj bodově dotáhl.

"Chtěli jsme navázat na výhry z minulých zápasů. Byli jsme však horším týmem, prohráli jsme zaslouženě," řekl na tiskové konferenci trenér Zlína Michal Bílek. "Měli jsme dobrý začátek, ale postupem času jsme ztráceli hodně míčů. Nedostali jsme se do kombinace, málo jsme chodili do zakončení, nevytvářeli si žádné šance," uvedl.

Jeho svěřenci vsadili na defenzivní taktiku. Pětice bránících hráčů se třemi stopery vytvořila obtížně prostupnou hráz. První skulinku se podařilo najít v úvodní čtvrthodině Stronatimu, jehož hlavička mířící do volné části branky trefila jen Barošova záda. "Ševcům" vázla kombinace, většinou se snažili po zisku míče o nakopávané centry z hloubi pole na vysoké útočníky Beauguela s Poznarem. Záměr ale nejčastěji končil hned u první přihrávky, vysoké míče sbírali bez větších problémů ostravští zadáci.

Domácím se podařila v úvodním poločase jediná nebezpečnější akce, kterou zakončil Bartošák nepřesnou střelou. Baník se pokoušel o postupné útoky, které po pravé straně vedl Fillo a po levé Holzer. Největší nabídku k otevření skóre propásl ve 36. minutě po Barošově přiťuknutí Fillo, který netrefil volnou část zlínské branky.

Po změn stran domácí zvýšili svou útočnou aktivitu, které ale chyběla přesnost v koncovce. Baník udeřil po hodině hry. V 62. minutě po Holzerově naražení prošel Baroš středem obrany soupeře, kličkou si položil i brankáře Dostála a otevřel skóre utkání. "Barošovi se povedla akce, kterou umí jen on. Tento gól nás obrovsky povzbudil," uvedl trenér Ostravy Bohumil Páník.

O tři minuty později Hrubý z rohového kopu našel volného obránce Pazderu, který přidal druhý gól. "Jsem hlavně obranný hlavičkář, odvracím centrované míče. Dnes se mi podařila i útočná hlavička. Moc gólů nedávám, proto jsem se hodně radoval. Už jsme slyšeli, že jsme dva zápasy nedali gól, zda nejsme v krizi. Nejlepší odpověď na porážku je vítězství. To se nám povedlo," poznamenal střelec druhého gólu Baníku Pazdera.

Zlín ale nerezignoval a v závěru vsadil na nátlakovou hru. V 83. minutě se nejlépe orientoval ve skrumáži Beauguel a kontaktním gólem vykřesal naději na zvrat. Vyrovnat se Zlínu už ale nepodařilo.

"Jednoznačně to byl od první minuty asi nejhorší zápas, který jsme v této sezoně odehráli. Nešlo nám absolutně nic," uvedl středopolař Zlína Jiráček.

Baník výhrou napravil poslední dvě nevydařená kola, ve kterých nedal branku a získal jen bod. "Do druhé půle jsme dali do zápasu více, byli jsme zodpovědnější a důraznější. Věděli jsme, že Zlín doma vyhrává a převaluje zápasy v posledních minutách. Proto přišli na hřiště i vysocí hráči Procházka s Mešaninovem, kteří jsou dobří ve vzdušných soubojích. Pomohli nám ubránit výhru, která je pro nás velmi cenná," dodal Páník.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Zlína): Byli jsme horším týmem, prohráli jsme zaslouženě. Měli jsme dobrý začátek, ale postupem času jsme ztráceli hodně míčů. Nedostali jsme se do kombinace, málo jsme chodili do zakončení, nevytvářeli si žádné šance. Kdyby možná v 70. minutě Beauguel nenastřelil brankáře a dal gól, tak jsme ještě měli čas výsledek otočit. Chtěli jsme navázat na výhry z minulých zápasů. Dnes nám však chyběla kvalita i větší aktivita. Středová formace nehrála, jak by měla. V útoku jsme nepodrželi balon. Prostě Baník byl lepší a Baroš potvrdil, že je stále mimořádný hráč."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): Myslím si, že jsme byli o gól lepší. V první půli jsme měli ve hře hodně technických chyb a nepřesností. Nemohli jsme se dostat do tahové hry. Přesto jsme si vytvořili dvě dobré situace. Domácí zahrozili vypadlými balony, šanci měl Bartošák. Do druhé půle jsme dali do zápasu více, byli jsme zodpovědnější a důraznější. Barošovi se povedla akce, kterou umí jen on. Tento gól nás obrovsky povzbudil. Rychlou druhou brankou jsme si udělali dobrý náskok. Věděli jsme, že Zlín doma vyhrává a převaluje zápasy v posledních minutách. Proto přišli na hřiště i vysocí hráči Procházka s Mešaninovem, kteří jsou dobří ve vzdušných soubojích. Pomohli nám ubránit výhru, která je pro nás velmi cenná."

Fastav Zlín - Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 83. Beauguel - 62. Baroš, 65. Pazdera. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Pochylý. ŽK: Bartošák, Bačo, Hronek - Stronati. Diváci: 5898.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Lukáš Holík (55. Hronek), Jiráček (82. Železník), Bartošák (75. Libor Holík) - Beauguel, Poznar. Trenér: Bílek.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý (84. Procházka), Holzer - Baroš (75. O Šašinka), Diop (90.+3 Mešaninov). Trenér: Páník.

Tabulka:

1. Slavia 8 7 0 1 21:4 21 2. Plzeň 8 7 0 1 14:6 21 3. Sparta 8 6 2 0 15:4 20 4. Zlín 9 6 1 2 16:7 19 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Příbram 8 3 2 3 13:14 11 7. Bohemians Praha 1905 8 3 2 3 10:11 11 8. Jablonec 8 3 1 4 11:10 10 9. Liberec 8 2 4 2 8:8 10 10. Mladá Boleslav 8 3 1 4 17:19 10 11. Teplice 8 2 3 3 11:15 9 12. Slovácko 8 3 0 5 10:15 9 13. Karviná 8 2 0 6 10:18 6 14. Opava 8 1 1 6 7:18 4 15. Olomouc 8 1 0 7 8:18 3 16. Dukla 8 1 0 7 6:19 3