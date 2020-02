Baník remizoval v dohrávce 22. kola s Jabloncem 1:1

Ostrava - Fotbalisté Ostravy remizovali v dohrávce 22. kola první ligy s Jabloncem 1:1. Oba góly padly v úvodu: po šesti minutách zařídil hostům vedení Vojtěch Kubista, ale o dalších šest minut později srovnal Nemanja Kuzmanovič. Jablonec si upevnil třetí místo v tabulce, Baník zůstal pátý a na Severočechy dál ztrácí čtyři body. Ostrava v lize posedmé za sebou neprohrála.

I přes vítězství na Slovácku v úvodním jarním kole se ostravský trenér Kozel odhodlal ke čtyřem změnám v základní sestavě, do které se vrátil Kuzmanovič a po disciplinárním trestu Jánoš, Stronati a Fleišman.

Jenže začátek patřil Jablonci, který udeřil z první povedené akce. Po průniku a centru Holíka z pravé strany se z otočky ve vápně prosadil Kubista a navázal na branku z úvodního jarního kola. Ostravský gólman Laštůvka v lize kapituloval po 390 minutách.

Domácí se ale rychle otřepali. Ztrátu za šest minut smazali díky Kuzmanovičovi, který hlavou z malého vápna trknul do sítě Fillův centr z pravého křídla.

Ostrava pak byla aktivnější, lepší a nebezpečnější, byť už v 18. minutě musel dolů otřesený Hrubý. V závěrečné čtvrthodině prvního poločasu měl Baník několik nadějných situací, ale jablonecký gólman vyrazil Šašinkovu bombu pod břevno i střelu Potočného z přímého kopu. Poté brankáře Hrubého trefil De Azevedo, který po přihrávce Kuzmanoviče z dobré pozice ve vápně balon nedokázal lépe umístit k tyči.

Baník přehrával soupeře i po změně stran a trvalý tlak vyústil v další možnosti. De Azevedovi chyběly ve skluzu decimetry na pobídku Potočného a Šašinkovu ránu z otočky v 71. minutě s problémy zlikvidoval Hrubý.

Čtvrthodinu před koncem dal o sobě po minutách v defenzivě vědět i Jablonec. Po Jugasově hlavičce byl blízko vedoucímu gólu, ale balon z brankové čáry vytáhl Laštůvka a odkopl jej Kaloč. Hned záhy se po rohu dostal k nebezpečnému zakončení hlavou i Doležal, ale mířil vedle.

Domácím bod nestačil, na poslední desetiminutovku poslal trenér Kozel na hrot i Smolu, ale územní převaha už Ostravě nic zásadního nepřinesla. Ve čtvrté minutě nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen jablonecký Krob a přijde o další kolo proti Plzni.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Jsem zklamaný. Ne ani tak z výkonu, ale z výsledku a z toho, že jsme ztratili dva hráče. Udělali jsme si to těžší po taktické chybě a situaci, na kterou jsme se připravovali. Soupeř nás hned ztrestal. Naštěstí jsme dokázali po hezkém centru vyrovnat. Dolehlo na nás nucené střídání Roberta Hrubého. Pak jsme hráli, co jsme chtěli, měli šance, Šašinkovi ji dvakrát chytil Hrubý. Pak nás dostal do tlaku soupeř po standardních situacích, Lašty (Laštůvka) nás podržel. Ztratili jsme body, ale bylo to dobré utkání na obou stranách. Mělo to tempo, kvalitu jsme ukázali."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem spokojený s bodem. Začali jsme dobře, domácí byli zaskočení. Předvedli jsme dobrou akci, ale pak jsme tahali za kratší konec. Baník byl aktivnější, víc se nabízel. Vyrovnávací branku jsme mu darovali. První poločas nebyl to, co jsme od toho očekávali. V kabině byl vítr, jinak bychom odjeli s prohrou. Pak jsme zase od nějaké 70. minuty začali hrát my. Měli jsme tam velkou šanci, kdy to vykopávali z branky. V závěru bylo proti nám hodně standardních situací, domácí měli výškovou převahu, ale ubránili jsme to."