Ostrava - Fotbalisté Ostravy v duelu týmů usilujících o první šestku tabulky porazili Teplice 3:1. Dvěma góly se nad vítězství Baníku podílel Nemanja Kuzmanovič, jediný úspěch hostů obstaral jejich jarní kanonýr Jakub Hora, který dosáhl už své jedenácté trefy v sezoně. Baník i podruhé v ročníku s Teplicemi vyhrál a na ostravské půdě je zdolal po dlouhých šesti a půl letech. Ostravští navíc utnuli sérii pěti ligových zápasů bez vítězství a upevnili si místo v elitní skupině.

Přestože domácí kvůli zraněním a trestům museli na lavičku povolat tři mladíky z juniorky, základní sestavě i bez kapitána Milana Baroše úvod zápasu vyšel brilantně a určitě nejlépe z dosavadních jarních zápasů.

Baník byl maximálně produktivní a aktivní vstup do zápasu gólově zhodnotil už ve 14. minutě. Po dlouhém sólu Granečného se do jeho přihrávky uvnitř vápna bez přípravy opřel Kuzmanovič a Grigarovi míč propadl za záda.

Ostravané soupeře přetlačili bojovností a nasazením. Ve 22. minutě Jirásek získal míč ve středu pole a po jeho přihrávce za obranu Kuzmanovič balon podél Grigara posunul podruhé do sítě.

Teplice ale ihned kontrovaly kanonýrem Horou, který se ve 24. minutě krásně prosadil volejem levačkou k tyči. Dal svůj šestý gól z posledních pěti zápasů.

Ale strhující průběh pak znovu okořenil Baník. Dvě minuty po Horovi uvolnil Jirásek přetaženým centrem za obranu Diopa, který zblízka jen nastavil kopačku a potřetí překonal Grigara. Jirásek svůj stý ligový zápas ozdobil dvěma asistencemi.

Hostující kouč Hejkal reagoval už po půlhodině na špatný vývoj stažením Soungoleho a v půlce i Ljevakoviče, ale svůj soubor se mu nepodařilo nastartovat k ofenzívě ani tlaku.

Domácí i ve druhé půli měli zápas pod kontrolou a častěji se dostávali do zakončení. Kousek štěstí scházel ke gólu Fillovi.

Až v závěru se do slibné pozice probíjel teplický Kuchta, ovšem Procházka mu vystřelit nedovolil. Severočeši tak z Ostravy po bezmála sedmi letech cestují bez bodového zisku.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Jsem rád, že jsme pokračovali v nastoleném trendu z poháru. Mužstvo bylo běhavé a agresivní, dostupovalo, neustále hrálo nastavený režim, který jsme chtěli. Oba útočníci dali gól, což je dobře. Pak Teplice změnily rozestavení, možná si vytvořily herní převahu, ale na výsledku to nic neměnilo."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Velmi špatně jsme do utkání vstoupili. Byli jsme u všeho pozdě, vše nám trvalo dlouho. Ale tím, že jsme měli utkání se Spartou v nohách, to nebylo, protože domácí měli ten stejný problém. Bylo to špatným nastavením v hlavách hráčů. Ve druhém poločase nám došly síly a už jsme se do utkání nedostali. Domácí nás porazili tím, čím jsme chtěli vyhrát my - ziskem míčů ve středu pole a rychlým protiútokem."

Baník Ostrava - FK Teplice 3:1 (3:1)

Branky: 14. a 22. Kuzmanovič, 26. Diop - 24. Hora. Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Kožár. ŽK: Fillo, Granečný - Hyčka, Kuchta, Hošek. Diváci: 10.786.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš, Jirásek (88. Mešaninov), Granečný - Kuzmanovič (90. Bolf), Diop (90. J. Šašinka). Trenér: Páník.

Teplice: Grigar - Vondrášek (76. Knapík), Jeřábek, Čmovš, Hyčka - Ljevakovič (46. Hošek), Soungole (34. Trubač) - Jindráček, Hora, Žitný - Kuchta. Trenér: Hejkal.