Baník Ostrava přestavěl kádr a chce hrát výš než v minulé sezoně

Ostrava - Velký řez nastal během letní pauzy v kádru fotbalistů Ostravy. Baník má tudíž na začátku sezony jako hlavní cíl konsolidaci mužstva, ale i tak chce v lize skončit výše než v minulém ročníku, kdy obsadil jedenácté místo. Na dnešní tiskové konferenci to řekl šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško.

"Došlo k velké přestavbě a chvilku to určitě bude trvat, než si to sedne. Bude to chtít i trochu trpělivosti. Hráči jsou spolu asi pět týdnů pohromadě, ale věřím, že si to postupně bude sedat. Myslím, že se nám podařilo tým zrychlit a jeho síla dopředu by mohla být větší než v minulé sezoně," uvedl Mikloško.

Baník po neúspěšné sezoně v létě do kádru přivedl jedenáct nových hráčů: Jakuba Markoviče, Ewertona a Tomáše Riga ze Slavie, Filipa Blažka (Skalica), Mateje Madleňáka (Ružomberok), Samuela Grygara (Inter Milán), Patricka Kpoza (Šeriff Tiraspol), Filipa Kubalu (Hradec Králové), Abdullahiho Tanka (Varnsdorf), z hostování v Liberci se vrátil Gigli Ndefe a stále se ještě jedná o příchodu Nigerijce Davida Fadaira, který je ale momentálně lehce zraněný.

"Udělali jsme těch změn více, protože jsme cítili, že v zimě nechceme moc zasahovat do kádru. Ale naznačuje to, jakým směrem chceme jít. Nechceme brát starší hráče, chceme pracovat s mladšími a posouvat je," řekl Mikloško.

Ostravští se v létě pustili do velkého omlazování kádru. Skončil čtyřicetiletý veterán Jan Laštůvka, odešli také Nemanja Kuzmanovič či Jaroslav Svozil, klub prodal do Slavie útočníka Muhameda Tijaniho a z hostování se vrátili Srdjan Plavšič (Slavia) a Cadu (Plzeň). Vzhledem k tomu, že Srb ale kádr Slavie zřejmě opustí, Baník obnovil o Plavšiče zájem.

"Zájem máme, ale není to jen o nás. Je to o jeho agentovi, záleží, jak se k tomu postaví on. Nabídek má více. Čeká se na to, jestli nepůjde do zahraničí," řekl Mikloško.

Baník zřejmě ještě nějací hráči opustí, protože momentální kádr má pořád přes třicet jmen. "V minulé sezoně jsme měli kádr dvaadvacet hráčů, ale ke konci sezony nám několik hráčů vypadlo ze zdravotních důvodů, proto letos chceme mít kádr širší. Pětadvacet, šestadvacet hráčů bychom chtěli mít. Přesné číslo vám neřeknu, chceme být a budeme více propojení s béčkem, které bude sídlit také s námi na Bazalech, bude tam pohyb průběžně," řekl trenér Pavel Hapal.

I přes velké změny by Baník chtěl hrát výše než v minulém ročníku, kdy bojoval o záchranu ve skupině o udržení. "Chtěli bychom hrát samozřejmě v horních příčkách, těžko říct přesné umístění, je to i hodně o štěstí i o tom, jak si to sedne. Důležité je, aby si to sedlo a kádr se konsolidoval. Je tam teď větší konkurence, věřím, že právě konkurence nás bude posouvat dále," řekl Mikloško.

Hapal i přes zemětřesení v kádru doufá, že Baník bude od startu sezony úspěšný. "Myslím, že hra v přípravě měla hlavu a patu. Jsme variabilnější, jsme rychlejší, pohyblivější. Snažili jsme se přivést rychlejší hráče. Věřím, že se nám povede vstoupit do sezony úspěšně," dodal Hapal.