Balvín věří, že se výkon českých basketalistů proti Kanadě opět zlepší

Victoria (Kanada) - Pivot Ondřej Balvín věří, že se českým basketbalistům podaří v semifinálovém souboji na olympijské kvalifikaci v kanadské Victorii opět vylepšit výkon a zabojovat proti favoritovi o naději na účast pod pěti kruhy v Tokiu. Do play off se Češi dostali dnes ráno středoevropského času po těsné výhře nad Uruguayí 80:79 poté, co v úvodním duelu podlehli Turecku 70:87.

"Musíme do toho jít na sto procent. Po Turecku jsme věděli, že jestli chceme bojovat o olympiádu, musíme předvést lepší výkon. Věřím, že i proti Kanadě to bude zase lepší. Už máme zase tu svou hru a jdeme pomaličku nahoru," řekl Balvín s vírou, že souhra týmu se zlepší poté, co všech pět přípravných zápasů v Praze a Hamburku vynechali kapitán Tomáš Satoranský, Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul i Jaromír Bohačík ze Štrasburku.

Kouč Ronen Ginzburg s 217 centimetry nejvyššího hráče české sestavy využívá ve hře zároveň s jen o čtyři centimetry menším Veselým a "obě věže" byly v duelech vidět. V prvním proti Turecku si připsal double double s 13 body a 11 doskoky Veselý a proti Uruguayi jej Balvín napodobil s 12 body a 11 doskoky.

"Tím, že máme odmala naučené zvyky, tak si s Honzou dokážeme vyhovět. Je to jednodušší na obranném i útočném doskoku, kde si pomáháme. Jsem zvyklý, že pick and roll většinou stavím já, ale tím, že Hanys může hrát taky na pick and roll, vyhovuje to oběma," prohlásil Balvín. Pochvaluje si i spolupráci s Veselým v defenzivě.

"S Honzou je to o něčem jiném než se mnou. On je víc agresivní a atletický. Tím, že on může přebírat, tak to pomáhá. Já pak můžu kontrolovat jakýkoliv roll a vypomáhat," prohlásil Balvín, který po utkání slavil výhru nad Uruguayí hodně emotivně. Češi ji těsně udrželi po nepovedeném závěru, v němž málem utkání ztratili.

"Radost byla velká. Po zápasu s Tureckem jsme tohle utkání potřebovali odehrát tak, jak se nám to 35 minut dařilo. Bohužel konec byl z naší strany trochu divoký. Důležité ale je, že jsme to zvládli. Musíme se s tím tak vyrovnat. Nemáme čas a musíme se poučit z našich chyb," prohlásil Balvín, který pět sekund před koncem bránil Jaysona Grangera a nedal mu takový prostor k zakončení, aby si trojkou připsal vítěznou trefu.

Doufá, že proti Kanadě tým převede podobnou hru, díky které ve druhé čtvrtině udělal šňůru 19:0 a provedl klíčový zlom v utkání. "Takhle se určitě chceme prezentovat. Tyhle turnaje jsou ale nevyzpytatelné. Je to o jednom zápase. Může se stát všechno. Můžete mít dobré i špatné momenty. Chcete hrát hezký basket, ale tenhle zápas byl o tom, kdo to chce urvat víc. Nakonec my jsme měli to štěstí," prohlásil Balvín.

Proti Uruguayi byl rád, že si zahrál proti sedmatřicetiletému Estebanu Batistovi. "Já si ho pamatuji, když hrál ve Španělsku ve Fuenlabradě. To je dobrých deset jedenáct let zpátky. Samozřejmě to je někdo, proti komu jsem si chtěl zahrát. Na druhou stranu musíte brát v potaz, že už je to starší pán. Samozřejmě na basketbalové poměry," smál se Balvín.