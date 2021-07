Balvín se těší na japonský double, olympiádu bral vždy za moc vzdálený cíl

Praha - Na japonský "double" se těší v příštích týdnech a měsících český basketbalista Ondřej Balvín. Urostlý pivot ještě před úspěšnou kvalifikací na olympiádu v Tokiu podepsal kontrakt s japonským týmem Gunma Crane Thunders. Zatímco pro řadu jeho spoluhráčů bude cesta do Asie jednorázovou akcí, pro něj budou hry v Tokiu prvním krokem v zemi vycházejícího slunce.

"V tuhle chvíli to ale tak nevnímám. Během olympiády budeme v bublině, takže nevím, jak to tam bude vypadat. Rád bych se sice šel podívat i na jiné sporty, ale ty restrikce chápu. Ač tedy budu více vnímat Tokio později až během sezony, jsem rád, že to vše takhle dopadlo," řekl ČTK Balvín.

Osmadvacetiletý pivot připustil, že mu úspěšná kvalifikace na olympijské hry změnila plány na léto, nicméně netajil, že jde o příjemné starosti. Po návratu z Kanady, kde Češi v turnaji vyřadili jak domácí reprezentaci, tak Řecko, má nyní s ostatními spoluhráči do 15. července krátkou dovolenou. O čtyři či pět dní později by už měl tým trenéra Ronena Ginzburga odcestovat do Tokia.

"Je to až šílené. Řada z nás bude díky tomuhle vedle mistrovství světa a Evropy na všech akcích, které jsou k dispozici. Přitom o olympiádě jsme nikdy ani nesnili, protože nám jednoduše přišla až příliš vzdálená," řekl Balvín, který během aktuálního volna stihne alespoň odpočinek u moře. "Nejsem moc plážový ,ale pojedu za kamarádem, bývalým spoluhráčem z Bilbaa na Mallorku," uvedl.

Úspěšné vystoupení v olympijské kvalifikaci ve Victorii podle něj zvýšilo renomé českého týmu nejen v tuzemsku, ale i ve světě. Bývalý basketbalista Jiří Welsch se nechal slyšet, že se národní tým nemusí aktuálně bát nikoho. "Snad jenom Ameriky," rozesmál se Balvín. "Je to ale hezké, že nás teď lidé takhle vnímají. Bylo by super, kdybychom mohli být kompletní, protože s Vojtou Hrubanem nebo Martinem Křížem bychom byli ještě silnější. Naše jádro ale zůstává, nemusíme se bát nikoho. Můžeme do toho jít s čistou hlavou," souhlasil Balvín, který se podílel na šestém místě na předloňském mistrovství světa.

Olympijský turnaj pro české hráče začne 25. července utkáním s Íránem. Následně je čekají duely s Francií a USA. "Když se podíváme na ostatní skupiny, člověk si nevybere. Asi by byl lepší ten starý systém, kdy se hrály skupiny po šesti, ale tak to bohužel je. Covid poznamenává všechny sporty a věci se mění," řekl Balvín.

"Na druhou stranu je pořád ta skupina přijatelná. USA je bez debat jasný favorit, který sestavil tým na zlato. Francie je pak sice další spolufavorit, ale máme je příští rok ve skupině na ME, takže bude zajímavé změřit síly, abychom věděli, co nás čeká v Praze," dodal bývalý pivot Bilbaa nebo Bayernu Mnichov.