Balvín ozdobil úspěšný boj o osmifinále ziskem double doublu

Šanghaj - Pivot Ondřej Balvín zaznamenal v přímém souboji o postup do osmifinálové části mistrovství světa v Šanghaji proti Turecku (91:76) double double. S 217 centimetry nejvyšší hráč české basketbalové reprezentace byl se 17 body druhým nejlepším střelcem vítězů a přidal k tomu 11 doskoků.

"Absolutně velká spokojenost. První poločas mi úplně nevycházel, ale když mi kluci ve druhé půli nahodili pár alley oopů (přihrávek nad koš na smeč), tak jsem se chytnul a to sebevědomí šlo nahoru. Nedával jsem šestky, to bylo zklamání, ale tím, jak mi kluci pomáhali a já jim... Věřím, že obě strany jsou spokojené," řekl Balvín.

On sám odvedl také klíčovou práci při bránění jedné z hvězd soupeře Ersana Ilyasovy z Milwaukee, který zaznamenal jen šest bodů. "Oni chtěli hrát otevřený basket s Ilyasovou, ale Neno (trenér Ronen Ginzburg) se rozhodl mi věřit, abych ho většinu času bránil. Já věřím, že jsem se odměnil tou hrou, kterou jsem předváděl. Jim v určitých fázích co mohlo vyjít, to jim nevyšlo," poznamenal Balvín.

Přes výborné základní statistiky nepovažoval zápas za svůj nejlepší v kariéře. "To bych neřekl, ale co se týče národního týmu ano. Jsem rád, že jsme se v tom těžkém momentu semkli, není to o tom, že někdo dá víc a někdo méně. Hráli jsme jako tým," pochvaloval si.

Dokázal zužitkoval svou výšku jak osmi obrannými doskoky, tak i pod košem soupeře proměňoval přihrávky. Několik zarážek do koše přímo z přihrávky bylo po spolupráci s Tomášem Satoranským.

"Známe se fakt dlouho, aspoň deset let. Hráli jsme spolu ve Španělsku, máme svoje vazby. Je zvyklejší na Honzu (Veselého), ten je atletičtější. Ale on mi pomáhá fakt hodně, takže když já ukážu to nejlepší, pomůžu mu taky. Máme svoje chvíle. Jsme dobří přátelé. I to pomáhá," podotkl.

"Kromě toho, že jsem měl podporu od spoluhráčů, jsem udělal dobrou práci na pick and rollu, kdy jsem se snažil rollovat ke koši, a tím, že to byl evropský basket, mi to sedí víc, než co jsme hráli proti Američanům nebo Japoncům. To je basket, který hraju celý život, a když mě kluci najdou, tak se jim mohu odměnit," doplnil.

Český tým má naději bojovat o postup do čtvrtfinále a zároveň má jistou minimálně účast v kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu v roce 2020. "Pocity jsou úžasné, dva zápasy po sobě jsme psali historii českého basketu a to se nedá vyslovit to nadšení," prohlásil a připomněl úterní výhru nad Japonskem, která byla první na MS v samostatné české historii. Mezi elitou bylo předtím naposledy ještě bývalé Československo v roce 1982.

"Potom co jsme zvládli kvalifikaci na mistrovství světa a byli jsme sedmí na mistrovství Evropy, tak tohle bude asi aktuálně náš nejlepší zápis do historie. Je to úžasné, lidé nám nedávali šance. Posloucháte to od kvalifikace: 'Ne, to nedají'," prohlásil.

"Věřím, že jsme dokázali, že lidé nemusí být furt negativní, ale mohou nás také podpořit. Vím, že nás spousta lidí podpořila, ale furt slyšíte víc ty negativní než ty, kteří vás podporují. Snad jsme získali pár lidí na svou stranu," doplnil Balvín.

Ocenil příznivce, kteří národní tým podporovali přímo v Oriental Sports Center. "Bylo to absolutně skvělé. Když jsme přicházeli na rozcvičení do haly, přišlo mi, že je tu méně lidí, ale pak všichni dorazili a atmosféra byla skvělá. V tak velké hale... Turci se také snažili, ale měli jsme štěstí, že je naši fanoušci přeřvali," řekl Balvín.

Tým se teď může těšit na zápasy s Brazílií a Řeckem. "Teď máme před sebou další dva zápasy, kdy budeme ve stejné roli. Nebudeme favorité, ale věřím, že můžeme vždy překvapit, když budeme hrát stejným způsobem jako dnes," uvedl Balvín, který za dva týdny oslaví 27. narozeniny.