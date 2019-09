Balvín: Doufám, že to není náš poslední úspěch

Peking - Skvělé vzpomínky si z úspěšného mistrovství světa v Číně odváží pivot Ondřej Balvín a doufá, že čeští basketbalisté v budoucnu na šesté místo mezi elitou navážou. Podle letní posily Bilbaa z Grand Canarie je potřeba nadále tvrdě pracovat, aby se národní tým mezi světovou špičkou dokázal udržet.

"Samozřejmě je to aktuálně asi vrchol reprezentační kariéry každého z nás. Doufám, že to není náš poslední úspěch. Je to zážitek, udělali jsme naši zemi hrdou na basket, to je asi moment, který tady za samostatnou Českou republiku nebyl. Najednou se o nás psalo, jsou to neuvěřitelné vzpomínky. Ale máme spoustu práce, aby bylo čím navazovat," prohlásil Balvín.

Reprezentanti podle něj nejen zaujali české fanoušky, ale poslali i vzkaz soupeřům, že s nimi světová špička musí počítat. "Největší odměna je to, že jsme vrátili basket na mapu. Nejen v Česku, v určitém ohledu tímhle úspěchem i na tu globální. Ta pozornost k tomu patří, jde ruku v ruce. Dali jsme Česku nějaké renomé, jméno, o to spíš jde. Můžeme být hrdí na to, že jsme Češi," navázal se 117 centimetry nejvyšší hráč týmu.

Přesto suverénně největší hvězdou výběru trenéra Ronena Ginzburga je navíc při absenci nejužitečnějšího hráče uplynulé sezony Euroligy Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul Tomáš Satoranský z Chicaga. K úspěchu podle Balvína přispěla hlavně týmovost.

"Vystihuje nás pracovitost a nesobeckost. My jsme měli zápasy, kdy jednou zahrál jeden, podruhé druhý. Pokud se nepletu, odnesli jsme si čtyři kufříky za MVP a nikdo se neopakoval. I v tomhle ohledu se ukazuje, že nejsme jen tým jednoho hráče, jak se o nás kolikrát dřív psalo," řekl Balvín.

"Saty nemůže bez nás fungovat tak dobře a my samozřejmě nemůžeme fungovat bez něj. Všichni jsme se skvěle doplňovali. To byl jeden ze základů našeho úspěchu," vyzdvihl.

Mrzí jej, že národní tým bude pokračovat bez třiatřicetiletého kapitána Pavla Pumprly, který se rozhodl ukončit reprezentační kariéru. "Je to šok. Upřímně jsem čekal, že když bude ohlašovat konec, tak že to spíš udělá po domácím mistrovství Evropy, ještě tu dobu bude mít věk. Je to velká škoda, ale samozřejmě nikdy neříkej nikdy, třeba se nám ho ještě podaří přesvědčit," doufal v naději, že se Pumprla přece jen zúčastní kontinentálního šampionátu v roce 2021.

Balvínovi je jasné, že po vydařeném mistrovství světa budou velká očekávání. "Na jednu stranu jsme si na sebe ušili velký bič. Ale tohleto musí být základ úspěchu, nemůže to být jednohubka. Základ k tomu, že můžeme produkovat talenty, měřit se na velkých úrovních," prohlásil.

"Neříkám, že máme bojovat o medaile, ale že můžeme být země, která se může prát o lepší umístění než o poslední místa. Je spousta malých zemí - Litva, Slovinsko, poslední mistr Evropy. Jasně, je to země založená čistě na basketu, ale populace je tam ještě menší," připomněl. "Tohle je věc, od které se do budoucna musíme spíš odrazit. Důležitější, než jestli pojedeme na olympiádu nebo budeme bojovat na mistrovství Evropy o medaile. Má to být základ k budoucím dlouhodobým úspěchům," uvedl Balvín.

Na turnaji se zařadil s průměrem 8,4 doskoku na zápas do první desítky, a měl i průměr 9,1 bodu na utkání. V závěru duelu se Srby si jej vylepšil i nezvykle trojkou, podle jeho slov premiérovou v reprezentačním 'áčku'. "Jsem absolutně spokojený. Na trénincích individuálně docela střílím, vždycky to byla věc, kterou jsem chtěl začlenit do své hry, protože už je teď vyžadována a rozhodně je to věc, na které chci pracovat," dodal Balvín.