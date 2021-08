Baloun: Jedním z důvodů úspěchu evakuace bylo, že na místě zůstal ambasador

Praha - Jedním z důvodů úspěchu záchranných letů do Afghánistánu bylo, že na místě zůstal přímo český velvyslanec. Díky váze této funkce se tak podařilo třeba prodloužit pobyt letadla na kábulském letišti a vojáci měli možnost na palubu dostat všechny evakuované. ČTK to dnes řekl velvyslanec Jiří Baloun. Vyzdvihl skvělou práci ochranného týmu Vojenské policie KAMBA, který zajišťoval dopravu evakuovaných do letadla. Některá jednání s táliby se podle ambasadora odehrávala pod namířenými zbraněmi.

Baloun poznamenal, že už několik měsíců ambasáda plánovala budoucnost podle zásady připravit se na nejhorší, ale doufat v nejlepší. Chystala se proto evakuace a odváželo vybavení, zároveň pokračovala plná aktivita úřadu. Pozorně při tom byla sledována bezpečnostní situace, vztahy ve vládě i morálka vojáků. Právě v nejednotném chování představitelů země a v morálce ozbrojených sil vidí největší důvod kolapsu země.

Dramatický vývoj posledních dnů dokládá tím, že USA původně chtěly takzvanou zelenou zónu, ostře hlídanou část Kábulu, opustit do konce srpna. V sobotu termín změnily na 20. srpna, půlhodiny po odchodu amerického důstojníka ale přišla zpráva, že vstupní brána do zóny nedaleko české ambasády bude opuštěna ten den večer. "V tom okamžiku jsme pochopili, že to je konec naší přítomnosti," řekl Baloun.

Po rozhodnutí o evakuaci velvyslanectví byly zabaleny nejdůležitější věci jako pokladna, vízové štítky nebo záznamová zařízení, méně důležité vybavení bylo zničeno. "Musí se třeba ustříhat kabely nebo rozbít satelity," řekl Baloun. Do osobního zavazadla na úkor svých jiných věcí zabalil státní vlajku i vlajky NATO, EU a Afghánistánu, vzal také plechový státní znak a mosaznou ceduli označující ambasádu.

Ochranná služba ho poté s hospodářkou eskortovala na letiště. Situaci ve městě v tu chvíli označil za akceptovatelné riziko. Druhý den ráno se už dramaticky zhoršila. Ocenil proto rychlé rozhodnutí o evakuaci i její rychlé provedení. Zároveň rychlost evakuace ambasády považuje za jeden z důvodů, proč se následně ČR podařilo rychle zorganizovat na rozdíl od dalších států evakuační lety. Přílet podle něj bylo možné začít připravovat už v době, kdy ostatní státy ještě evakuovaly ambasády.

Následně byli obvoláni místní pracovníci ambasády, kteří se v neděli nad ránem přesunuli k letišti, kde se je podařilo vyzvednout. "Nebylo to jednoduché, ale podařilo se," podotkl. Následovala příprava druhého letu. Obvolávání spolupracovníků armády nebo vytváření seznamů evakuovaných bylo podle Balouna na úřadech v Praze.

"V pondělí se situace naprosto zhoršila, začalo se střílet, přes civilní letiště začali vnikat lidi," popsal velvyslanec dramatické okamžiky. Na plochu vojenské části letiště, odkud evakuační lety odlétaly, proniklo několik set lidí. Pokud by se na ni dostaly desetitisíce lidí, soustředěných v civilní části, znamenalo by to podle Balouna konec evakuace. Vojáci proto obě části oddělili linií z obrněných vozidel, museli střílet do vzduchu. Nakonec se podařilo provoz obnovit.

Tálibán zároveň začal zřizovat na přístupových cestách k letišti kontrolní místa. Čeští vojáci podle Balouna evakuované Afghánce doprovázeli za relativně dramatických okolností. "Velitel ochranky tam byl osobně. Už tam byly zbraně, namířené hlavně, jedna strana měla zbraně, druhá strana měla zbraně," popsal situaci generál ve výslužbě. Práci ochranného týmu ocenil. "Odvedli vynikající práci," zdůraznil.

Baloun se v operačním centru pokoušel třeba zajistit, aby český speciál mohl na letišti zůstat déle, než bylo povoleno, protože ještě nebylo zcela naplněno. Dispečera proto požádal o delší čas, ten souhlasil, a vojáci tak mohli naplnit celou kapacitu. Jiná letadla musela odletět prázdná či naplněná jen částečně. Důvod Baloun vidí v tom, že mohl na tamní pracovníky působit z pozice velvyslance, ostatní státy měli na místě lidi s nižšími funkcemi.

Baloun do Prahy odletěl na palubě druhého speciálu. Jeho práci ocenili premiér Andrej Babiš i ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který mu za ni udělil nejvyšší resortní vyznamenání.